Abenteurer auf der Suche nach den letzten Rätseln

Auf eine Weltreise, um die letzten Rätsel der Erde zu lösen, sind nun 65 Kinder und Jugendliche aufgebrochen. Nach einer längeren coronabedingten Pause konnte die Jugendhilfeeinrichtung St. Fidelis in Heudorf wieder einen erlebnispädagogischen Tag anbieten.

Bereits zum 14. Mal reisten Schülerinnen und Schüler mit Jörg Singer, Dozent am Institut für sozialpädagogische Berufe (IfsB), aus Ravensburg an. An dem sozialpädagogischen Tag nahmen neben den Heudorfern auch das Kinderdorf Wahlwies am Bodensee mit jeweils vier Wohngruppen und St. Anna in Leutkirch mit zwei Gruppen teil. Unterstützende und fachkompetente Anleiterin für die Auszubildenden im zweiten Jahr ist Judith Günther, Diplom-Sozialpädagogin aus Tübingen. St. Fidelis stellte Verköstigung und Räumlichkeiten zur Verfügung.

25 Schülerinnen und Schüler des zweiten Ausbildungsjahrgangs im IfsB wurden von Jörg Singer und der externen Erlebnispädagogin Judith Günther auf das Erlebnisevent vorbereitet. Auf vielfältige Weise sollten sie so ihre erworbenen theoretischen Ansätze in die Praxis umsetzen. Verantwortung für eine Gruppe übernehmen, vor rund 100 Personen stehen, sie anleiten, waren neue Erfahrungen und erzeugten auch Anspannung.

Insgesamt neun Länder, wie zum Beispiel Ägypten, Japan, Mexiko oder Türkei sollten die Abenteurer besuchen und dort die Rätsel der Menschheit lösen. Dabei war vor allem Teamfähigkeit gefordert, Alleingänge waren nicht zielführend. Neun Stationen verbargen Aufgaben, die in festgesetzter Zeit zu lösen waren. Dafür gab es Pluspunkte. Das Team, das am Ende die meisten Punkte in Form schöner Kristallsteine vorweisen konnte, erhielt den begehrten Pokal. Am späten Nachmittag stand fest: Der Pokal verlässt St. Fidelis und wandert an den Bodensee. Das Kinderdorf in Wahlwies war stolzer Gewinner der allseits begehrten Trophäe.