Wer auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig die Gemeinde Dürmentingen durchquert, muss ab Montag etwas mehr Fahrzeit einkalkulieren. Dann beginnen die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt. Bis voraussichtlich Ende September wird deshalb zwischen Bad Buchau und Riedlingen eine großräumige Umleitung eingerichtet.

Eine auswärtige Firma wird bereits an diesem Wochenende die Beschilderung der Umleitung aufstellen und noch vor Montag aktivieren. Das seien „mehrere Dutzend“ Beschilderungsstellen, sagt Dürmentingens Hauptamtsleiter Wolfgang Lang, die während der gesamten Bauphase dann auch zweimal täglich kontrolliert werden müssen. Immer wieder komme es nämlich vor, dass solche Beschilderungen entfernt oder umgeworfen werden. Von der Umleitung betroffen sind nicht wenige Verkehrsteilnehmer. Lang äußert den Eindruck, dass die Frequenz auf dieser Verkehrsachse sich zunehmend der auf der B 312 annähere. In Heudorf ergab eine amtliche Messung an der L 275 im Jahr 2017 ein Verkehrsaufkommen von 4832 Fahrzeugen mit einem Schwerlastanteil von 4,5 Prozent. Neben dem Durchgangsverkehr gebe es auch durch Ein- und Auspendler ein relativ hohes Aufkommen: „Dürmentingen hat viele Arbeitsplätze.“

Zumindest der Durchgangsverkehr soll ab Montag umgeleitet werden. Die Umleitungsstrecke führt aus Richtung Bad Buchau ab Kanzach nach Marbach an den Schwarzachtalseen vorbei über Ertingen Richtung Riedlingen. Bis zum 24. Mai sind innerörtlich auch die Ertinger Straße und die Riedlinger Straße gesperrt. In der anderen Fahrtrichtung wird der Verkehr über die B 312 über Ahlen und Seekirch bis Bad Buchau umgeleitet. Die Querverbindungen aus Ertingen, Heudorf, Hailtingen, Betzenweiler und Kanzach sind nur für den Anliegerverkehr freigegeben.

Freilich sei zu befürchten, dass die Anliegerstraßen auch vom „Schleichverkehr“ stärker frequentiert werden, räumt Lang ein. Entsprechende Überwachungsmaßnahmen könnten deshalb notwendig werden. Kontrolliert würden auf jeden Fall die Halteverbote, die während der Bauphase für einzelne Straßen gelten. Absolutes Halteverbot gilt bis 24. Mai für die Bussenstraße und die Fabrikstraße, bis Bauende im September für die Oberdorfer Straße und die Stammstraße.

Weil die Ortsdurchfahrt gesperrt ist, wird die Haltestelle „Wartehalle“ verlegt. Für die Busse der Linie 272 in Richtung Riedlingen und Bad Buchau gibt es eine Ersatzhaltestelle in der Stammstraße, die Busse der Linien 218, 281 und 380 in Richtung Betzenweiler, Uttenweiler und Biberach fahren ab der Haltestelle „Krone“. Das Busunternehmen weist darauf hin, dass durch den Zeitverlust auf der Umleitungsstrecke die Zuganschlüsse in Riedlingen Richtung Ulm nicht garantiert werden können. Weitere Informationen zum Fahrplan gibt die Firma Diesch unter Telefon 07582/93160.

Da auch die Müllfahrzeuge auf den gesperrten Straßen nicht fahren können, werden für die betroffenen Anlieger Sammelstellen zur Anlieferung von Restmüll, Blauer Tonne und Gelben Sack eingerichtet.