Schon seit fast drei Jahren gibt es an der Gammertinger Laucherttalschule kein komplettes Leitungsteam mehr. Jetzt endlich sieht es so aus, als könnten Schulleiter Klaus Minsch und sein Stellvertreter Marcus Haule bald auf- und dann auch mal wieder durchatmen: Nach Auskunft des staatlichen Schulamts in Albstadt bekommen sie spätestens zum neuen Schulhalbjahr die lang ersehnte Unterstützung in Form eines zweiten Stellvertreters. Die Entscheidung darüber, wer das sein wird, fällt voraussichtlich im Oktober.