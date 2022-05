6000 Besucher feiern ausgelassen beim Festival ohne Bands

6000 Besucher waren es, die bis zum Anreisetag am Donnerstagabend nach Hailtingen zum Festival ohne Bands gekommen waren. Von überall her aus ganz Deutschland strömten die Fans des Festivals.

Nicht, um ihre Lieblingsbands zu sehen, sondern um mit Gleichgesinnten zu campen und zu feiern. Viele kamen aus der umliegenden Region. Dank der Unterstützung örtlicher Vereine gelang es, ohne Stress und Wartezeit den zugewiesenen Parkplatz zu erreichen.

Der erfahrene Festivalbesucher fühlte sich unweigerlich an Wacken, ein kleines Dorf in Schleswig-Holstein, erinnert, wo jährlich im August zirka 70 000 Feierwütige einfallen und von den Bewohnern freundlich begrüßt werden. Allerdings treten dort Bands auf.

Mit dem Bulldog aufs Festival

Alles, was vier Räder und TÜV hatte, wurde als Fortbewegungsmittel genutzt, oft mit Anhänger, auf dem schon bei der Anreise gefeiert wurde. Ob mit Bulldog, Traktor, Wohnwagen oder einfach nur mit dem Auto, das man neben seinem Zelt abstellen durfte, alles war erlaubt.

Eine Gruppe hatte einen Schießstand, bestückt mit Rosen dabei. Geschossen wurde ohne Gewehr mit ausgestreckter Hand und Zeigefinger. Man sah auch einige Couchgarnituren, die dieses Mal mit 40 Euro Pfand belegt wurden. Allzuoft wurden sie in der Vergangenheit am Abreisetag gerne „vergessen“.

Das sogenannte Infield öffnete um 17 Uhr. Den beiden DJs Jürgen und Haff Maff aus Binzwangen fiel es nicht schwer, die Leute in Stimmung zu bringen. Ihr Repertoire reicht von Marilyn Manson, Rammstein, die Toten Hosen bis zu System of a Down, deren Hit „Chop Suey“ an diesem Abend gleich mehrmals gewünscht wurde. Die Verpflegung war abwechslungsreich: Asiatische Küche und ein Crêpes-Stand hatte es den Besuchern besonders angetan.

Laucht trifft Wikinger

Der beliebte Pool wurde dieses Jahr nicht mit Wasser gefüllt, sondern durch ein Schaumbad ersetzt. Das Hinweisschild „Nur oben ohne betreten“ wurde von den weiblichen Festivalbesuchern selbstverständlich missachtet. Es hing schon in den vergangenen Jahren dort und sorgte für viele Lacher.

Dass sich die Leute bei Festivals gerne kostümieren, ist erst in den vergangenen Jahren so richtig aufgekommen. Man sah viele witzige Verkleidungen: vom starken Wikinger bis zum „schwächlichen Lauch“.

Sich an diesem Abend mit dem Veranstalter David Lüke unterhalten zu wollen, war nahezu aussichtslos. Wie ein Besucher es treffend formulierte: „Ja, der David, der hat Mut zur Lücke.“ Der Erfolg der Veranstaltung gibt ihm Recht.