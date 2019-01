5000 Euro für Niederseilgarten

Jedes Jahr haben zehn Niederlassungen der Unternehmensgruppe Winkler, einem der größten Händler für Nutzfahrzeugersatzteile in Europa, die Möglichkeit, an eine gemeinnützige Einrichtung in ihrer Region zu spenden. Als Ziel seiner Spende hat sich die Winkler Fahrzeugteile in Ulm für die St. Fidelis Jugendhilfe entschieden. Jetzt wurden 5000 Euro an die Jugendhilfeeinrichtung in Heudorf übergeben.

Hilfen für Kinder und Jugendliche gibt es am Standort in Heudorf seit 1956. Angefangen hat alles mit den Schwestern des Klosters Brandenburg/Iller. 2005 wurde die Einrichtung in die Theresia-Hecht-Stiftung überführt und firmiert seit 2006 als Gemeinnützige St. Fidelis Jugendhilfe. Ziel der St. Fidelis Jugendhilfe ist es, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen ein Zuhause auf Zeit zu geben und sie auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten.

Aktuell bietet die Einrichtung unterschiedlichste Angebote für rund 100 Kinder und Jugendliche im stationären, ambulanten und schulischen Bereich an: stationäre Wohngruppen, Tagesgruppen, Tagesschüler, Betreutes Jugendwohnen, Soziale Gruppenarbeit, Fachdienstleistungen, seelsorgerische Angebote, Projekte sowie unsere Edith-Stein-Schule als sozialpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit den Bildungsgängen Lernen, Grund- und Werkrealschule.

Bei einem Besuch vor Ort konnte sich Steffen Maier, Betriebsleiter des Winkler-Standorts Ulm von der leidenschaftlichen Arbeit der Mitarbeiter überzeugen. Maier war im Rahmen eines betriebsinternen Sozialprojekts für Nachwuchsführungskräfte 2017 selbst drei Wochen in einer Tagesgruppe der Einrichtung tätig war. Die Spende fließt in den erlebnispädagogischen Bereich der Einrichtung – genau gesagt in die Errichtung eines Niederseilgartens auf dem Gelände – und kommt somit direkt den Kindern und Jugendlichen in Heudorf zugute.