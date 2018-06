50 Jahre Gabel: Dreiviertelsnarren haben lange Tradition

Vor 50 Jahren schlossen sich die Narrenzünfte Moorochs Bad Buchau und Gloggasäger Ertingen mit den Dürmentinger Dreiviertelsnarren zur Gabelbruderschaft zusammen. Letztere richten am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Januar, das Jubiläumsgabeltreffen aus. Gefeiert wird das 50-jährige Bestehen mit einem Brauchtumsabend, dem Zunftmeisterempfang und einem bunten Umzug mit über 30 Gastzünften. Bis es soweit ist, stellt die Schwäbische Zeitung in loser Reihenfolge die Gabelzünfte vor. Den Anfang machen die Dürmentinger Dreiviertelsnarren.

In Dürmentingen hat die Fasnet eine lange Tradition. Bereits im Jahr 1880 wurde der Narrenverein Dürmentingen gegründet. Seit dieser Zeit gibt es – lediglich unterbrochen durch die Kriegsjahre – am Rosenmontag die Dürmentinger Straßenfasnet, bei der sich die Fasnetsgruppen passend zum jeweiligen Motto aufwändig kostümieren und einfallsreiche Gefährte bauen.

Eine Besonderheit im Dürmentinger Brauchtum sind bis heute die drei „Gabeln“, die an zwei Samstagen und am Glompigen Donnerstag stattfinden. Dabei ziehen die Maschkergruppen durch die Wirtschaften und die Vereinslokale und glossieren Ereignisse aus dem vergangenen Jahr. In einer zweiten Runde zeigen sich die Maschker dann unmaskiert.

1954 ließ der Narrenverein Dürmentingen Holzmaske und Häs für die heutigen Dreiviertelsnarren entwerfen. Der Dreiviertelsnarr mit seinem verschmitzten Gesichtsausdruck gehört zum närrischen Gefolge und kleidet sich mit einer weit geschnittenen, gelben Hose. Er trägt eine langärmlige, weiße Bluse, darüber ein grünes Wams aus Filz mit Gemeindewappen und Schellen an den unteren Zacken. Darüber kommen ein roter Filzgurt mit großen Kupferschellen sowie ein breiter Kragen aus rotem Filz und Messingschellen an den Zacken. Zum Häs gehören eine bemalte Holzmaske mit roter Zipfelmütze, weiße Handschuhe, schwarzes Schuhwerk und ein schwarz-gelber Narrenstock.

Seit dem Jahr 1969 gehört außerdem der Stocknarr zum Gefolge. Er ist an die Figur eines Hofnarren angelehnt und trägt ein ärmelloses, in Zacken auslaufendes Wams aus gelbem und schwarzem Stoff. Darunter trägt er einen blauen Wollpullover und über dem Wams einen roten Stoffgürtel. Die Hose ist knielang und besteht aus gelb-schwarzem Stoff. Das Hosenende läuft in Zacken aus, an denen Schellen hängen. Die Maske aus Holz ist bemalt und hat eine rote Mütze mit gelben und blauen Zipfeln wie die eines Hofnarren.

Närrische Familie

Die Hauptfiguren des Dürmentinger Narrenvereins sind die Masken der närrischen Familie. Die Familie besteht aus Modder, Vadder und Kend. Sie schlafen in der Narrenstube und werden am Narra-Raus-Fescht erweckt. Erst wenn am Fasnetsdienstag die Fasnet verbrannt wird, wird die närrische Familie wieder in die Narrenstube zurückbegleitet. Eine weitere Einzelfigur ist der Büttel, der stets den Umzug mit dem Narrensamen anführt.

An der Spitze des Narrenvereins steht ein Triumvirat aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden, die durch die weiteren Mitglieder des Narrenrates tatkräftig unterstützt werden. Zum Narrenverein gehört auch die Schalmeienkapelle Dürmentingen, die im November 2016 ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Gekleidet mit rot-karierten Hosen sorgen bei den Bällen, den Umzügen und vielen anderen Veranstaltungen für fetzige Musik.

Der Narrenruf der Dürmentingen Dreiviertelsnarren lautet „Narra raus“. Ihr Name geht darauf zurück, dass man den Dürmentingern nachsagt, dass sie ein Dreivierteljahr närrisch sind und schon bald nach der Fasnet mit den Vorbereitungen für die kommende Fasnet beginnen.