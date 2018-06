45 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Bei einem Unfall sind am Montag in Haltingen drei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Kolonne mit drei drei Autos war gegen 16.30 Uhr in Richtung Riedlingen unterwegs, teit die Polizei mit. Als der Verkehr am Ortsbeginn von Hailtingen plötzlich stockte, mussten die Fahrer kräftig auf die Bremse treten. Ein 35-Jähriger brachte sein Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Der Audi prallte gegen einen VW, der auf einen Porsche geschoben wurde. Der Gesamtschaden wird auf 45 000 Euro geschätzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.