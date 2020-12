410 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Paul

Die Paul Maschinenfabrik aus Dürmentingen freut sich auch in diesem Jahr über zahlreiche Jubilare. So blicken 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf insgesamt 410 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. Die Jahresabschlussfeier musste coronabedingt in diesem Jahr ausfallen, wodurch nicht nur der festliche Rahmen zur Würdigung dieser Betriebstreue fehlte, sondern auch der gesellige Teil vermisst wurde. Die Geschäftsleitung von Paul initiierte daher eine Alternative in Form eines umfassenden Jahresrückblicks. Darin waren nicht nur Projektberichte, Geschäftsausblicke und Firmengeschichten zu finden, sondern hier fand man auch den richtigen Rahmen zu Ehrung der Jubilare. Auf zehn Jahre Betriebszugehörigkeit blicken Jörg Baumeister, Corinna Sauter und Benedikt Widmann zurück, während Johann Seibel, Roland Ströhle, Manuela Baron, Thomas Reiser, Waldemar Erb, Edgar Huber, Christine Müller und Josef Aßfalg bereits 25 Jahre vorweisen können. Mit 40 Jahren Betriebszugehörigkeit sind Gerold Birk und Rainer Geisinger schon beinahe ihr ganzes Berufsleben für Paul tätig. Getoppt werden diese nur noch von den beiden Urgesteinen mit 50-jähriger Betriebszugehörigkeit: Walter Schlegel und Josef Fuchsloch.