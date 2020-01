300 Päckchen kommen in Rumänien an

Mit 300 Weihnachtspäckchen hat Günther Wiedemann von der Alb-Donau Rumänienhilfe bedürftige Kinder in Rumänien überrascht. Der Hilfstransport ist rechtzeitig in den Schulen in Cemer und Carastelec angekommen. Unterstützt wurde die Aktion von der Realschule Riedlingen und der Schwäbischen Zeitung.

Was für ein Fest: Der Rektor der Schule in Cemer hatte Kindergarten- und Schulkinder des Ortes in die Turnhalle zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier eingeladen. Die Kinder konnten kaum ruhig sitzen bei dem Anblick der vielen Geschenkkartons. Eine Gruppe von Kindern hat extra ein bisschen Deutsch gelernt, um den Helfern als Dankeschön ein Weihnachtslied in ihrer Muttersprache vorzusingen.

Auf der Wunschliste: Schokolade und eine Banane

In Carastelec war es noch viel aufregender. Die Kinder waren zu früh eingeladen worden und konnten es kaum erwarten, die Geschenke entgegenzunehmen. „Es ist jedes Jahr etwas Besonderes mitzuerleben, wie sich Kinder, die das ganze Jahr so gut wie nichts bekommen, über ein persönliches Weihnachtspäckchen aus Deutschland freuen“, berichtet Günther Wiedemann aus Dürmentingen. „Der Direktor hat uns erzählt, dass sich ein Kind zu Weihnachten eine Tafel Schokolade und eine Banane gewünscht hat. Und das die Mutter gesund bleibt“, so Wiedemann weiter, der allen dankt, die Päckchen gepackt und den Transport durch ihre finanzielle Unterstützung erst ermöglicht haben.

Bei seiner Rumänienreise hat Wiedemann auch einen Bekannten besucht, den sie finanziel unterstützen. Er hat sich durch einen umstürzenden Baum schwere Verletzungen an der Schädeldecke zugezogen. Dank großzügiger Unterstützung konnten die notwendigen Operationen und die Nachsorge bezahlt werden. Die ganze Familie ist der Alb-Donau-Rumänienhilfe von Herzen sehr dankbar. Diese Hilfe konnte die Hilfsorganisation mit dem Zuschuss der Schwäbischen Zeitung aus der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ 2018 mitfinanzieren.

Für das laufende Jahr hat sich die Rumänienhilfe viel vorgenommen. Weitere Transporte ins Pflegeheim nach Marghita und ein Transport im Sommer mit Schulsachen nach Cemer sind bereits in Planung.