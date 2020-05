Das Polizeipräsidium Ulm zieht nach der diesjährigen Mainacht eine positive Bilanz: Die Polizisten hatten in dieser Nacht nur wenige Einsätze zu bewältigen, bei denen sich vermeintliche Scherze als Straftaten entpuppten. Auch „Späße“, wie ausgehängte Gartentore oder in Klopapier eingepackte Gegenstände waren nicht in der sonst üblichen Häufigkeit festzustellen.

In Dürmentingen drohte eine Gruppe über einen Chat, einen Maibaum auf einem Privatgrundstück umzusägen. Weil auch zwei Fahrzeuge an dem Grundstück vorbeifuhren, soll sich ein 23-Jähriger provoziert gefühlt haben. Er nahm einen Stein und warf damit auf eines der Autos. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro.