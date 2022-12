220 Jahre an Wissen und Erfahrung

Im abgelaufenen Jahr 2022 konnten neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens Georg Schlegel ein rundes Betriebsjubiläum feiern. Sie wurden bei der Weihnachtsfeier des Unternehmens nochmals geehrt.

Dynamik und Veränderung kennzeichneten das Jahr 2022 bei Schlegel. Viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten für Schlegel gewonnen werden. Auf der anderen Seite hat das Unternehmen auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Firma seit Jahren die Treue halten und die für ihre langjährige Mitarbeit geehrt werden konnten, heißt es in der Pressemitteilung.

Neun waren es dieses Jahr. Insgesamt 220 Jahre an Erfahrung, Wissen und Loyalität zum Unternehmen vereinen sich auf die neun Geehrten. Drei Männer und drei Frauen wurden für ihre 30-jährige Zugehörigkeit zu Schlegel ausgezeichnet, eine für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit und zwei für zehn Jahre. Aber weil in den vergangenen beiden Jahren aufgrund von Corona keine gemeinsame Abschlussfeier zum Jahresende stattfinden konnte, wurden auch die Geehrten von 2020 und 2021 in diesem Jahr mit auf die Bühne gebeten. So bot sich ein imposantes Bild, denn 2020 konnten 26 Männer und Frauen ein Betriebsjubiläum feiern und 2021 waren es 17. Die Geehrten dieser drei Jahre vereinen mehr als 1000 Arbeitsjahre bei Schlegel.