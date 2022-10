170 Jahre Kirchenchor Sankt Johannes Evangelist Dürmentingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem musikalischen Glanzpunkt, wie es sich dem Anlass entsprechend gehört, wurde das Jubiläum gefeiert. Die Sängerschar war nach über zwei Jahren Ausnahmezustand mit Begeisterung dabei und verstärkt durch die kleinen und großen GastsängerInnen war das gesamte Kirchenschiff erfüllt von einer musikalischen Klangfülle. Dirigentin Sarah Baranja hatte dazu mit Bedacht neue außergewöhnliche Lieder ausgewählt und die aktuellen Themen Erntedank, Schöpfung und Frieden aufgriffen, an der Orgel begleitet von Gertrud Karnik.

„Die Mischung von anspruchsvollen mehrstimmigen Liedern im Wechsel mit einfachen anrührenden kindlichen Weisen in dieser satten Klangfülle war ergreifend“, so das Resümee eines Kirchenbesuchers. Dass die Gastkinder dabei vor ihrem Solopart ein ganzes Hummelvolk im Bauch hatten, gehörte dazu.

Am Ende des Gottesdienstes gratulierte Bürgermeister Dietmar Holstein mit anerkennenden Worten und überbrachte ein Geschenk der Gemeinde. Vorständin Christina Mahle-Koch zollte in ihrer Rede all jenen Respekt, die in den vergangenen 17 Jahrzehnten den Chor aufgebaut und getragen haben, aber auch Dank an alle, die zum Gelingen dieses Festtages beigetragen haben: Pfarrvikar Dr. Leonard Anetekhai für die feierliche Messe und den großzügigen Weihwassersegen, Mesnerin Gerda Mayer und den MinistrantInnen; der kirchlichen Gemeinde für die stets wohlwollende Unterstützung; den Landfrauen für den wunderbar geschmückten „Erntedanktisch“; dem Familiengottesdienstteam für die Vorbereitung und Mitwirkung des Gottesdienstes; den GastsängerInnen, die in nur vier Singstunden zehn völlig neue und besondere Lieder erlernt und sich mit Begeisterung integriert haben; allen Sängerinnen und Sängern im Kirchenchor für die Offenheit, ihre Treue und das gute Miteinander und nicht zuletzt Chorleiterin Sarah Baranja, die mit einem schier unerschöpflichen Ideenreichtum nie müde wird, Neues zu wagen und dies stets mit viel Herzblut und Geduld.

Zum Jubiläum wurde die jüngere Chronik erfasst und mit großem Engagement in Teamarbeit von Marita Künzelmann, Franziska Schäffer, sowie Klaus und Thomas Zippler in einer Broschüre zusammen gestellt. Darin finden sich illustre Berichte von Zeitzeugen, Fotobeiträge über Chorauftritte und Gemeinschaftsveranstaltungen mit vielen nachhaltigen Erinnerungen an die lange Geschichte des Kirchenchores.