Unter großer Beteiligung ist in Dürmentingen anlässlich des Bastianitags der Opfer beider Weltkriege gedacht worden. Zu dem alljährlichen Volkstrauertag und Kriegerjahrtag hatte die Krieger- und Soldatenkameradschaft eingeladen. Der Gedenktag des Heiligen Sebastians, Schutzpatron unter anderem der Soldaten, ist am 20. Januar.

Den Gedenkgottesdienst in der Kirche, begleitet vom Liederkranz, zelebrierte Pfarrer Dr. Peter Häring. Die Fürbitten wurden von Mitgliedern der Katholischen Landjugendbewegung gelesen. In einer Prozession ging es anschließend zum Friedhof. Daran beteiligten sich die Musikkapelle Dürmentingen, die auch einen Choral anstimmte, die Krieger- und Soldatenkameradschaft erstmals unter dem Vorsitz von Philipp Winter, die Vereine mit Fahnenabordnungen sowie die örtliche Feuerwehr.

„Krieg beginnt nie auf den Schlachtfeldern, sondern in den Köpfen und Herzen der Menschen“, eröffnete Bürgermeister Dietmar Holstein seine Rede zur Gedenkfeier. Er erinnerte an die über 17 Millionen Menschenleben, der der Erste Weltkrieg als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ gekostet hat. Die Überlebenden seien für ihr ganzes Leben gezeichnet gewesen. Über 100 Jahre nach Kriegsende seien die Auswirkungen, etwa im Nahost-Konflikt, immer noch spürbar. Der Volkstrauertag sollte an die Opfer dieses Krieges erinnern und eine Mahnung für den Erhalt des Friedens sein. Dennoch folgte der Zweite Weltkrieg, in dem sinnlos bis zu 65 Millionen Menschen starben, die Opfer von Verbrechen und Kriegsfolgen werden auf weitere etwa 15 Millionen Menschen geschätzt. Die Grausamkeit und pure Verachtung von Menschenleben vor allem in den Feldzügen in Osteuropa übersteigen jede Vorstellung, so Holstein. Er erinnerte auch an das Schicksal der Hinterbliebenen, die oft alles verloren hatten.

Aufforderung zu Toleranz

„Dieser Gedächtnistag ist kein Rückblick in eine ferne Geschichte“, mahnte Holstein. Krieg stürze auch heute noch große Teile der Welt ins Verderben, und auch heute noch lassen Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzeinheiten bei Auslandseinsätzen ihr Leben. Dass in Deutschland seit über 70 Jahren Frieden herrsche, sei der demokratischen Verfassung und den Streitkräften zu verdanken. Holstein forderte zu Toleranz auf: „Im Miteinander liegt der Weg in eine friedliche Zukunft.“ Diese Toleranz ende aber dort, wo sie missbraucht werde, um Angst zu schüren und Leid zuzufügen. Und: „Es gilt auch, die eigene Identität zu wahren, sie zu leben und zu zeigen.“

40 Einwohner aus Dürmentingen haben im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren, 84 im Zweiten. Sie alle wurden namentlich genannt. Im Gedenken wurde ein Kranz niedergelegt, die Fahnen senkten sich, und Böllerschützen schossen salut.