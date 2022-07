Zweite Kool-Tour-Nacht in Dettingen hat das Thema „Mitten im Glück“

In Dettingen findet am 30. Juli die zweite Kool-Tour-Nacht statt. Zum Thema „Mitten im Glück“ ist ein Programm mit kulturellen, sportlichen, musikalischen und künstlerischen Beiträge geplant. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr mit 100 Gläsern Sekt und der Vorstellung der Akteure und des Programms. Die Bar- und Bistromeile auf dem Schulhof öffnet um 19.30 Uhr.

In der Liveküche lassen sich Erna Harder und Heribert Kirchberger bei der Zubereitung über die Schulter schauen. Im Proberaum des Männerchors berichtet Reinhold Buck von Erlebnissen auf dem Camino del Norte, Hanna Münch und Katrin Jantz von den Guten Clowns erzählen die Geschichte „Hoffentlich gibt es im Himmel Currywurst & Kuchen“. Im Proberaum der Musikkapelle singt der Chor Horizont. An Kinder und Jugendliche richtet sich der Workshop „Flow Arts“ im Gymnastikraum. In der Schulturnhalle gibt es für alle Altersgruppen ein Tanzangebot, in der Bücherei geht es um den Weg von der Idee bis zum Kinderbuch; zudem gibt es einen literarischen Wettbewerb. In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt bietet Josef Steinhauser eine Turmführung an, der Kirchenchor singt, und im Dorfgemeinschaftshaus spielt die Gruppe 4Stage.

Um 19.30 Uhr öffnet die Ausstellung im Haus St. Franziskus „Glückskinder – Vom Glück, Mensch zu sein“. Unter dem Motto „Vom Glück, aktiv zu sein“ gibt es die Möglichkeit, auf dem Beachvolleyballfeld Slackline auszuprobieren oder Boccia zu spielen. Auf dem Schulhof wird ein Stummfilm gezeigt, flackert eine „Glücksspirale“ und überrascht die Illumination „Lichtblicke“. Mit einem Trompetenstück von Werner Kohler endet um 23.30 Uhr die Kool-Tour-Nacht.