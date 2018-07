Zu Ferienbeginn ist am Mittwoch auf der A 7 zwischen Memmingen und Altenstadt viel los gewesen. Aufgrund des stockenden Verkehrs kam es auch zu mehreren Unfällen.

Ein 60-jähriger Motorradfahrer stand am Mittwochmittag im Stau vor einer Baustelle kurz vor der Rastanlage Illertal West. Plötzlich fiel er zur Seite, wobei er mit seiner Hüfte auf der Fahrbahn aufschlug. Sein Motorrad fiel dabei gegen das Auto eines 72-Jährigen. Der Motorradfahrer kam wegen seiner Verletzung in eine Klinik. An Motorrad und Auto entstand Sachschaden von knapp 1000 Euro.

Ebenfalls Blechschaden entstand bei einem weiteren Unfall nahe Altenstadt. In Folge eines anderen Unfalls staute sich der Verkehr. Beim Reißverschlussverfahren im einspurigen Bereich streiften sich das Auto einer 44-Jährigen und das Auto eines 45-Jährigen. Es entstand Sachschaden von rund 1300 Euro.

Bei Memmingen wollte gegen Mittag ein 59-jähriger Autofahrer ein vorausfahrendes Wohnwagengespann auf der A 7 überholen. Beim Ausscheren auf die Überholspur übersah er dabei das Auto eines 29-Jährigen, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen konnte. Die beiden Fahrzeuge streiften sich – 6000 Euro Sachschaden.

Und ein weiterer Unfall im Bereich Altenstadt passierte am Nachmittag auf der linken Spur Richtung Füssen. Ein 24-Jähriger musste mit seinem Auto wegen des stockenden Verkehrs abbremsen. Ein nachfolgender 39-jähriger Autofahrer bemerkt dies zu spät und fuhr auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden von rund 500 Euro.