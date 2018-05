Zahlreiche vordere Plätze für die SG Dettingen

Leichtathlen der SG Dettingen sind bei mehreren Wettkämpfen erfolgreich gewesen. Bei den Regionalmeisterschaften der U14, bei den Regionaleinzelmeisterschaften der U18 und beim Vöhringer Springer- und Werfertag belegten die SG-Athletinnen vorderere Plätze und stellten manchen persönlichen Rekord auf.

Bei den sehr stark besetzten Regionalmeisterschaften der U14 in Ulm errang Katharina Renz (Jahrgang 2004) dreimal den zweiten Platz. Mit dem Speer verbesserte sie sich erheblich auf 28,31 Meter. Ebenfalls eine Bestleistung schaffte Renz mit dem Diskus (23,28 Meter). Mit der Kugel blieb sie mit 10,03 Meter erneut über der Zehn-Meter-Marke. Über die Hürden belegte sie außerdem den vierten Platz.

Ebenfalls Vierte wurde die ein Jahr jüngere Leni Fieder über 60 Meter Hürden in schnellen 11,04 Sekunden. Damit hat sie sich bereits für die württembergischen Meisterschaften im nächsten Jahr qualifiziert. Einen guten Wettkampf lieferte auch Anna-Maria Fiesel ab. Vor allem ihr Sprintergebnis überzeugte: In 11,11 Sekunden über 75 Meter war sie so schnell wie noch nie.

Bei den Regionaleinzelmeisterschaften der U18 gewann Annika Schepers zwei Titel. Mit Kugel (14,38 Meter) und Diskus (32,22) gewann sie jeweils überlegen. Außerdem wurde sie über 100 Meter Hürden Zweite in neuer Bestzeit (15,11 Sekunden) und im Hochsprung Dritte. Sehr gut in Form war auch Elisa Rösch, die in ihrem ersten 200-Meter-Rennen in 27,75 Sekunden den zweiten Platz belegte und sich auf Anhieb für die baden-württembergischen Meisterschaften qualifizierte. Auch über 100 Meter wird sie immer schneller: Mit 13,23 Sekunden belegte sie den dritten Platz. Erfreut war sie sich auch über ihr Weitsprungergebnis (5,04 Meter). Groß war auch die Freude von Jule Saalmüller über ihr Kugelstoßergebnis. Sie verbesserte sich um einen halben Meter auf 10,63 Meter.

Beim Springer- und Werfertag in Vöhringen freuten sich die Trainer ebenfalls über einige sehr gute Ergebnisse. Mit dem Hammer verbesserte sich Annika Schepers auf 46,33 Meter und verpasste die DM-Norm nur um 67 Zentimeter. Mit der Kugel gewann sie mit der Weite von 14,58 Metern. Dreifache Siegerin bei den 15-Jährigen war Katrin Billing. Sie entschied alle Wurfdisziplinen (Diskus, Hammer, Kugel) für sich. Besonders mit der Kugel übertraf sie mit 10,03 Metern lang ersehnt die Zehn-Meter-Marke. Mit dem Diskus und Hammer kam sie auf gute 22,41 Meter sowie 24,67 Meter.

Die gleichaltrige Jule Herde überzeugte vor allem im Dreisprung. In dieser Disziplin verbesserte sie ihre Bestleistung um einen dreiviertel Meter auf starke 9,60 Meter. Damit verpasste sie die Qualifikation für die „Süddeutschen“ nur um zehn Zentimeter. Diese Qualifikation wird sie aber nochmals in einem künftigen Wettkampf angreifen. Die 13-jährige Karolina Bloching freute sich über vier Podestplätze. Ihren ersten Hammerwurf-Wettkampf gewann sie gleich und übertraf auch gleich die 20-Meter-Marke (20,65 Meter). Mit sehr guten 1,41 Metern wurde sie zweite im Hochsprung. Jeweils Dritte wurde sie im Weitsprung und Kugelstoßen.

Als Nächstes steht nun ein einwöchige Trainingslager auf dem Programm, das zur Vorbereitung auf die anstehenden Meisterschaften dient.