Zahlreiche Podestplatzierungen für TVD

Beim 27. Jannersee-Triathlon in Lauterach bei Bregenz hat der TV Dettingen mehrere Podestplatzierungen verbuchen können. Die Starter hatten hochsommerliche Temperaturen und 24 Grad Wassertemperatur zu bewältigen.

Schnellster Dettinger beim Hobby-Wettbewerb über 400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen war Rainer Aumann (45:41 Minuten), der den zweiten Platz in seiner Altersklasse erreichte. Rang drei Platz belegte Simone Aumann (53:58) in ihrer Altersklasse und Luca Baur (51:26) bei der Jugend. Sebastian Kuhn landete in seiner Altersklasse auf dem sechsten Platz (47:17).

Auch der TVD-Nachwuchs glänzte mit starken Leistungen und mehreren Podestplätzen. Sophia Aumann belegte den ersten Platz (10:37) bei den Schülerinnen, Julia Rock wurde Dritte (11:30). Bei den Schülerinnen (150 Meter Schwimmen, 5 Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen) war Emma Aumann (21:01) die Schnellste, Annika Jost wurde Vierte (26:02). Bei den Schülerinnen B platzierte sich Laura Kienle auf Rang sieben (24:41). Felix Jost belegte den zweiten Platz bei den Schüler A (23:38).