Zahlreiche Podestplatzierungen für TV Dettingen

Der Sprinttriathlon in Lauterach bei Bregenz ist in diesem Jahr bereits zum 28. Mal ausgetragen worden. Insgesamt gab es vier Wettbewerbe für Schüler und Erwachsene. Bei idealen sommerlichen Temperaturen und 28 Grad Wassertemperatur verbuchte der TV Dettingen zahlreiche Podestplatzierungen.

Zuerst starteten die Schüler des Jahrgangs 2015/16 über die Distanz von 25 Meter Schwimmen, einen Kilometer Radfahren und 200 Meter Laufen. Mit dabei TVD-Zugang Johann Oberdorfer-Bögel, der seinen ersten Triathlon absolvierte. Dabei belegte er den siebten Platz bei den Jungen (7:33 Minuten). Anschließend erfolgte der Start der Schüler D des Jahrgangs 2013/14 mit Sophia Aumann, welche 50 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen zu absolvieren hatte. Mit einer nach TVD-Angaben starken Leistung konnte sie ihre Altersklasse gewinnen (9:46 Minuten). Beim letzten gemeinsamen Wettkampf der Schüler A/B/C (Jahrgänge 2007 bis 2012) starteten Emma Aumann, Laura Kienle, Hanna Laupheimer und Jakob Schwarzbart über die Distanz von 150 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen. Emma Aumann siegte in ihrer Altersklasse mit einer Zeit von 20:44 Minuten. Hanna Laupheimer gewann ebenfalls mit einer starken Leistung die Altersklasse der Schülerinnen A (21:16 Minuten). Ihre Teamkollegin Laura Kienle belegte Platz vier (23:25 Minuten). Bei den Schülern B wurde Jakob Schwarzbart Neunter (23:16 Minuten).

Vom TVD waren beim anschließenden Sprinttriathlon über 400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen Rainer und Simone Aumann, Luca Baur und Felix Jost vertreten. Schnellster Dettinger war Rainer Aumann (46:25) und erreichte den zweiten Platz in seiner Altersklasse. Ebenfalls Zweite in ihrer Altersklasse wurde Simone Aumann (53:49). Bei der männlichen Jugend erkämpfte sich Luca Baur den vierten Platz (53:37 Minuten), Rang fünf ging an Felix Jost (1:00:55 Stunden).