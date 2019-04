Wichtige Verbindung im Illertal bis Ende 2019 gesperrt

Mit der Illerbrücke und der Staatsstraße 1299 ist eine weitere wichtige Verkehrsverbindung zwischen Baden-Württemberg und dem bayerischen Nachbarland wegen Straßenbauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Da auch die Illerbrücke wegen der Sanierung der Kirchdorfer Straße zwischen Kirchdorf und Fellheim nicht befahrbar ist, werden für die betroffenen Bürger lange Umfahrungen erforderlich.

Die Illertalstraße (St 1299) in Kellmünz ist schon lange in einem schlechten Zustand. Schlaglöcher und Risse im Asphalt prägen das Straßenbild. Das soll sich nun ändern. Bürgermeister Michael Obst hätte den Weg gern früher saniert. Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Baumaßnahmen für den Ausbau der Staatsstraße ST1299 in der Ortsdurchfahrt Kellmünz (Illertalstraße) und der Erneuerung der Rampenbrücke (Teil Brücke über der Illertalstraße) nun offiziell begonnen.

In dem, mit insgesamt rund drei Million Euro veranschlagten Projekt arbeiten das Staatliche Bauamt Krumbach und der Markt Kellmünz zusammen. Gut 500000 Euro hat die Gemeinde zu tragen, den anderen Teil finanziert der Freistaat. Straße und Brückenbauwerk würden gravierende Mängel aufweisen, sagte Jens Ehmke, Behördenleiter beim Staatlichen Bauamt Krumbach, und betonte damit die Notwendigkeit der seit dem Jahr 2014 anvisierten Sanierungsmaßnahme. Die komplette Brücke ist für diesen Zeitraum gesperrt.

Auch in Fellheim wird gebaut

Dass damit eine wichtige Verkehrsverbindung, unter anderem auch zum Kellmünzer Sportgelände auf württembergischer Seite unterbrochen ist, verdeutlichte Bürgermeister Michael Obst. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es einen Treppenturm hinauf zur Illerbrücke. Die Bauarbeiten zwischen Dettingen und Kellmünz sollen bis Ende des Jahres andauern.

Wer mit dem Auto von Dettingen aus in das benachbarte Bayern kommen will, muss entweder in Altenstadt die Illerbrücke benutzen oder über die Autobahn A7 von Dettingen nach Altenstadt fahren. Eine Umleitung über Fellheim ist nicht möglich. Denn dort finden bis voraussichtlich Ende Juni Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße MN14 statt und versperren den Weg zur dortigen Illerbrücke.