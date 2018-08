Werkzeuge aus der Garage gestohlen

In Dettingen sind am Sonntag Werkzeuge aus einer Garage geklaut worden. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 20.30 Uhr verließ eine Frau in Eile das Haus in der Kellmünzer Straße. Sie vergaß, die Garage abzuschließen. Gegen 23 Uhr kam sie wieder zurück. Erst am nächsten Tag bemerkte sie den Diebstahl. Während ihrer Abwesenheit hatten die Diebe Werkzeuge, einen Kompressor und eine Motorsäge zu ihrer Beute gemacht und waren unerkannt geflüchtet.

Bei der Suche nach den Tätern sind die Beamten des Polizeipostens Ochsenhausen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer am Sonntag in der Kellmünzer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese dem Polizeiposten Ochsenhausen unter Telefon 07352/202050 mitzuteilen.