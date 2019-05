Wenn Blasmusik auf Rock trifft

Mehr als 800 Gäste sind am Freitag nach Dettingen gekommen, um in der Ziegelhalle in Dettingen mit dem örtlichen Musikverein und der Band Chraft die Vielfalt von Rock-Klassikern im Zusammenspiel mit Blasinstrumenten zu feiern.

Vor zwei Jahren fand die Veranstaltung das erste Mal statt. Die Idee leitete sich aus dem bekannten „Rock meets Classic“ ab und wurde dann von Musikern aus Dettingen zu „Rock meets Blasmusik“ umgesetzt. Damals noch in einer kleineren Halle, wurde es dieses Jahr noch größer aufgezogen. Zu Beginn wurde den zahlreichen Besuchern die Sicht auf die Bühne durch einen Vorhang versperrt. Musik und Gesang setzten ein.

Den Auftakt machte das Stück „The Show must go on“, das ebenfalls das Motto des Abends darstellte. Während des Hits von Queen fiel der Vorhang und den Zuschauern wurden mehr als 70 Musiker präsentiert. Nach dem eindrucksvollen Start ging das Programm im gleichen Stil weiter. Thorsten Schwarzbart sang zu „Welcome to the Jungle“ von Guns ’n’ Roses. Bei „No Roots“ verlieh Anna Breimaier Alice Merton ihre Stimme. Den deutschen Klassiker „99 Luftballons“ von Nena gaben die Schwestern Antonia und Theresa Paul zum Besten.

Die Jugendkapelle, die sich aus jungen Musikanten aus Erolzheim, Kirchberg und Dettingen zusammensetzt, war ebenfalls vor Ort. Da ein solcher Auftritt auch für sie etwas Besonderes ist, durften sie Kapelle und Band in einigen Stücken unterstützen. So waren sie zum Beispiel bei Pink Floyds „Another Brick in the Wall“ der singende Chor und spielten bei Hits wie „Highway to Hell“ oder „Altes Fieber“. Ein Höhepunkt des Abends war das Rockstück „Bohemian Rhapsody“, das von Thorsten Schwarzbart und Tobias Schädler gesungen wurde und die Stimmung noch einmal aufheizte. „Eine enorme Spitzenleistung von bewährten und bisher unentdeckten Musikern und Sängern der Gemeinde Dettingen“, beschrieb Simon Föhr, Dirigent der Musikkapelle, den Abend stolz.

Damit sprach er nicht nur von seinen Musikanten, sondern auch von allen anderen mitwirkenden Sängern und Musikern. Mit der zweiten Zugabe und dem Klassiker „Music“ verabschiedete sich der Musikverein Dettingen und überließ Chraft die Bühne. Die sechsköpfige Band ließ die Rocknacht mit Hits von Kiss, Journey und den Toten Hosen gebührend ausklingen. Eine Besucherin sagte begeistert: „Ich war vor zwei Jahren nicht da, mir hat es aber sehr gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall nächstes Mal wieder kommen.“