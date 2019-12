Vorstellung mit 160 turnenden Kindern

Das Übungsjahr des Turnvereins Dettingen (TVD) ist mit einer Vorstellung der einzelnen Übungsgruppen bei den diesjährigen „TVD-Sternstunden“ zu Ende gegangen. Das berichtet der Turnverein.

Eröffnet wurde der Nachmittag von der Ersten Vorsitzenden Esther Lechner, die sich bei Helfern, Übungsleitern, Kindern zwischen zwei und 14 Jahren und Bürgermeister Alois Ruf für die Bereitstellung der Halle und dem großen Engagement jedes Einzelnen und damit Realisierung des Nachmittages bedankte. Zudem führte sie zusammen mit Hannah Lindner, der Jugendleiterin des Turnvereins, durch den Nachmittag. In den Pausen erhielt das Publikum durch „Kinder-Interviews“ von Hannah Lindner mit einzelnen Kindern einen Eindruck von den Übungsstunden. In diesen kurzen Unterhaltungen wurden die Kinder über die Wünsche für das nächste Übungsjahr und das Beste an den Stunden befragt. Insgesamt gaben zehn Übungsgruppen einen Einblick in ihre Übungsstunden und zeigten Eltern, Großeltern und Verwandten ihr Können.

Der Nachmittag startete mit den Zweitkleinsten, der Übungsgruppe Eltern-Kind-Turnen. Im Anschluss durften die ganz Kleinen ran. Sie zeigten „Rhythmisches Kreisspiel am Reifen“. Eine im wahrsten Sinne des Wortes starke Vorführung präsentierte danach die Übungsgruppe Bubenturnen.

Die Übungsgruppe Mädchenturnen mit 31 Mädchen turnte unter dem Motto „Vorbereitung fürs Geräteturnen“ und zeigte, welche Grundlagen man für das Geräteturnen braucht. Nach diesen vier Einlagen fand eine Modenschau der neuen Vereinskleidung statt. Diese wurde von sportlichen Models des TVD präsentiert. Den ganzen Nachmittag über hatten Besucher Gelegenheit, dieses neue Outfit anzuschauen und anzuprobieren.

Die Gruppe Leichtathletik führte danach ihre Schnelligkeit und ihr Taktiktraining vor, was große Bewunderung bei den Zuschauern hervorrief. Die anschließende Rock ’n’ Roll-Gruppe legte laut Bericht eine flotte Einlage auf das Parkett.

Anschließend zeigten die Mädchen der Gruppe Geräteturnen verschiedene Übungen auf der Bodenmatte, dazu gehörten Handstandüberschlag, Vorwärtsrolle, Bogengang und vieles mehr. Sie wurden musikalisch von dem Lied „Kalinka“ begleitet.

Die vorletzte Gruppe vom Buben-Geräteturnen unterhielt die Zuschauer mit einem Weihnachtszirkus, bei dem sie ihr Können am Stufenbarren und Trampolin unter der Anleitung des Übungsleiters Stephan Stich zeigten. Die geschminkten Gesichter und bunten Kostüme waren das i-Tüpfelchen des Auftritts.

Als letzte Aufführung an dem Tag konnte man den Trainingsalltag der Ninjitsu-Gruppe bestaunen. Sie führte verschiedene Verteidigungs- und Angriffsübungen vor. Finale war der Einzug der 160 Kinder und 30 Übungsleiter zum Lied „Hunderttausend Friedenslichter“. Den Abschluss des Tages bildete der Besuch des Nikolauses.