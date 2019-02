Ungeplante Baustelle auf der A 7

Die A 7 ist zwischen den Anschlussstellen Dettingen und Altenstadt seit Dienstag nur noch eingeschränkt befahrbar. Dies teilte die Autobahndirektion Südbayern am Dienstag mit. Grund sind Setzungen im Bereich der Fahrbahn, die vergangenen Freitag entdeckt worden sind und nun kurzfristig behoben werden müssen. Ende kommender Woche soll die Baustelle abgeschlossen sein, bis dahin kann zeitweise nur ein Fahrstreifen in jede Richtung genutzt werden.

Bereits seit Dienstagmorgen sind der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie Olaf Weller, Dienststellenleiter der Autobahndirektion Südbayern in Kempten, auf SZ-Nachfrage erklärt, hatte die Straßenmeisterei vergangenen Freitag festgestellt, dass sich der Fahrbahnbelag im Bereich des Standstreifens auf Höhe Kellmünz/Dettingen gesetzt hat.

Eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer waren diese Setzungen laut Weller bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Doch nach eingehenden Untersuchungen in den vergangenen Tagen, an denen auch ein Gutachter beteiligt war, sei beschlossen worden, die Fahrbahn sofort zu sanieren, ehe ein größerer Schaden entstehen könnte. „Nach Abwägung der beteiligten Fachleute werden die Schadstellen nun umgehend mithilfe einer offenen Baugrube behoben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahndirektion.

Ursache für die Setzungen sind laut Autobahndirektion Pressbohrarbeiten, die an dieser Stelle im vergangenen Jahr im Auftrag der Gemeinde Dettingen gemacht wurden. Dettingens Bürgermeister Alois Ruf bestätigt dies im SZ-Gespräch. Für die Herstellung einer neuen Trinkwasserversorgungs-Hauptleitung vom Hauptort zum Ortsteil Kleinkellmünz war die Autobahn in einer Tiefe von 2,80 Meter im Grundwasserbereich unterbohrt worden.

In den kommenden Tagen müssen nun einzelne Fahrstreifen der Autobahn abwechselnd gesperrt werden. Von Mittwoch, 20. Februar, bis Freitag, 22. Februar, wird eine „Inselbaustelle“ im Mittelstreifen eingerichtet, die eine Sperrung der innenliegenden Fahrstreifen in beiden Richtungen mit sich zieht. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Ab Anfang nächster Woche werden der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen in Fahrtrichtung Füssen gesperrt. Während dieser Maßnahme wird der Verkehr in Fahrtrichtung Füssen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Abschließend – voraussichtlich Ende kommender Woche – wird auf die neu eingebrachten Asphaltschichten noch die endgültige Fahrbahndecke eingebaut. Hierbei sind laut Autobahndirektion auch „kurzzeitig Verkehrsbeschränkungen“ auf der A 7 erforderlich. Die Behörde weist außerdem darauf hin, dass sich „aufgrund des nicht exakt abschätzbaren Schadensumfangs sowie witterungsbedingt“ noch Änderungen im Bauablauf ergeben können.