Typisierungsaktion im Dettinger Feuerwehrhaus

Die Feuerwehr Dettingen veranstaltet am Sonntag, 2. Dezember, in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion im Feuerwehrhaus in der Kirchdorferstraße 23 in Dettingen.

Dass Blutkrebs (Leukämie) eine heimtückische Krankheit ist, diese Tatsache ist hinlänglich bekannt, teilt die Feuerwehr mit. Vielfach könne bei dieser Erkrankung nur eine Stammzellenspende für den Patienten Hilfe bringen beziehungsweise dessen Leben retten. Blutkrebs sei also heilbar. Allerdings müsse dafür der geeignete Spender gefunden werden, und dies könne nur geschehen, wenn in der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) viele Spender registriert seien. Eine solche Typisierungsaktion macht die Feuerwehr Dettingen am ersten Adventssonntag von 11 Uhr bis 16 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.

Als Begleitprogramm werden Feuerlöschübungen, das Löschen an einem Firetrainer und die Vorführung einer Fett- und einer Spraydosenexplosion gezeigt. Für Essen und Trinken ist gesorgt, der Erlös kommt der DKMS zu gute. Teilnehmen kann jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren. Die Feuerwehr Dettingen lädt dazu nicht nur Feuerwehrangehörige sondern ausdrücklich auch zahlreiche Bürger ein.