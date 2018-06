TVD-Triathleten trotzen widrigen Bedingungen

Triathlet Rainer Aumann vom TV Dettingen hat bei der achten Seelina Challenge in Sulzberg/Moosbach den sechsten Platz im Einzelwettkampf belegt. Aumann hatte gegen Ende des Wettkampfs, bei dem 10,5 Kilometer Laufen und 25,2 Kilometer auf dem Rad zu absolvieren waren, Pech, da ihn ein Plattfuß ereilte.

Die 24 Starter im Einzelwettkampf hatten bei widrigen Bedingungen jeweils fünf Wechsel vom Laufen auf das Rad zu absolvieren. Die Laufrunde war 3,5 Kilometer, die Mountainbike-Strecke 8,4 Kilometer lang. In der letzten Radrunde kostete den in Führung liegenden Dettinger ein Plattfuß am Vorderrad den fast sicheren Sieg. Im Laufschritt schob Aumann sein Rad die letzten Kilometer ins Ziel und landete so noch auf Rang sechs.

Beim zeitgleich ausgetragenen Teamwettkampf wechselte sich jeweils ein Läufer mit einem Mountainbiker ab. Die beiden 18-jährigen Dettinger Nachwuchstriathleten Simon Weber (Läufer) und Stefan Kraupner belegten den 16. Platz. Rund 80 Mannschaften waren am Start. Einen Tick besser lief es für Sebastian Kuhn (Läufer) und Pierre Natter (Radfahrer). Beide landeten auf Rang elf in der Gesamtwertung.

Oliver Veit war derweil als einziger Dettinger Triathlet über die Distanz von zehn Kilometern beim neunten Ulmer Stadtlauf unterwegs. Bei ebenfalls nassen und windigen Bedingungen belegte er den zehnten Platz in seiner Altersklasse unter insgesamt 625 Läufern.

Ergebnisse, Seelina Challenge in Sulzberg/Moosbach:

Einzelwertung: 6. Rainer Aumann 1:39:07 Stunden (2. Platz Herren C).

Teamwettbewerb: 11. Sebastian Kuhn (Läufer)/Piere Natter (Radfahrer) 1:28:45 Stunden (6. Platz AK), 16. Simon Weber (Läufer)/Stefan Kraupner (Radfahrer) 1:29:32 Stunden (10. Platz AK).

Ulmer Stadtlauf:

10 Kilometer: 80. Oliver Veit 43:34 Minuten (10. Platz AK35).