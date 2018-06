TVD-Triathleten beim Ligaauftakt erfolgreich

Sebastian Kuhn (TV Dettingen) ist der Sieger in der Einzelwertung zum Auftakt der 3. LBS-Liga in Backnang gewesen. Dort traten die Triathleten des TV Dettingen nach einer fünfjährigen Ligapause mit einer neuen und motivierten jungen Mannschaft an.

Beim Ligawettkampf in Backnang – der ersten von fünf Veranstaltungen – wurde nach einem Sonderformat aus zwei Wettkämpfen gestartet. Zuerst gab es morgens ein Swim & Run-Wettbewerb (700 Meter Schwimmen im Freibad, 2 Kilometer Laufen). Nachmittags erfolgte dann entsprechend den Platzierungen des Vormittags ein Bike & Run als Jagdstart (20 km Radfahren/5 km Laufen).

Kuhn gewinnt Einzelwertung

Für den TVD gingen Sebastian Kuhn, Simon Harder, Simon Weber und Zugang Max Gschandtner an den Start. Gesamtschnellster der 3. Liga beim Swim & Run war Weber, gefolgt von Gschandtner (8.), Kuhn (22.) und Harder (37.). Beim Bike & Run übernahm dann Sebastian Kuhn die Führung und war im Ziel der Gesamtschnellste in 0:53:15 Stunden und somit Sieger der Einzelwertung der 3. Liga. Kuhn, Gschwandtner (4./0:54:23) und Weber (6./0:54:53) sicherten dem TVD auch den Sieg in der Teamwertung. Damit legten die Dettinger bereits der Grundstein für den geplanten Aufstieg in die 2. Landesliga. Simon Harder wurde 37. (1:00:15).

Beim zehnten Rheintal-Duathlon in Marbach (Schweiz) starteten beim Kids-Wettbewerb vier TVD-Nachwuchstriathleten sowie Rainer Aumann über die Volksdistanz. Paul Aumann wurde bei den Kids (5-9 Jahre alt) über die Distanz von 300 Meter Laufen, einen Kilometer Radfahren und 100 Meter Laufen Zwölfter in der Gesamtwertung (0:05:54 Stunden). Dahinter reihten sich Anna-Lena Rohr (13./0:05:55), Emma Aumann (29./0:06:51) und Laura Rock (31./0:07:00) ein. Beim Volksduathlon mussten vier Kilometer gelaufen und dann 17 Kilometer Rad gefahren werden. Danach stand nochmals ein Lauf über vier Kilometer an. Rainer Aumann kam nach 0:56:09 Stunden ins Ziel und belegte damit Platz zwei in seiner Altersklasse (35-44 Jahre).

Ergebnisse, Liga-Wettkampf Backnang – 3. Liga (nach Bike&Run):

1. Sebastian Kuhn (0:53:15 Stunden), 4. Max Gschandtner (0:54:23), 6. Simon Weber (0:54:53), 37. Simon Harder (1:00:15).

10. Rheintal Duathlon, Kids 5-9 Jahre: 12. Paul Aumann (0:05:54 Std.), 13. Anna-Lena Rohr (0:05:55), 29. Emma Aumann (0:06:51), 31. Laura Rock (0:07:00). Volksdistanz (35-44 Jahre): 2. Rainer Aumann (0:56:09).