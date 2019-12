In der Dettinger Schulturnhalle finden am Sonntag, 8. Dezember, die Sternstunden des TV Dettingen statt. Sieben Gruppen aus den Abteilungen Turnen, Tanz und Leichtathletik zeigen ihr Können. Die Kinder freuen sich laut Ankündigung ab 14 Uhr auf viele Gäste, die bei Kaffee und Kuchen den zweiten Advent in der Halle erleben möchten.