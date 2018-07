TVD-Nachwuchsduo erreicht Platz zwei

Katharina Kwittung und Paul Aumann haben die besten Ergebnisse für den TV Dettingen beim „4plus5-Mini-Triathlon“ in Ulm erzielte. Beide belegten jeweils Rang zwei in ihrer Altersklasse.

Der Wettkampf in Ulm wurde als Swim & Run, also mit den Disziplinen Schwimmen und Laufen, ausgetragen. Im Wettbewerb der Schüler C (Jahrgang 2009/10) waren 50 Meter Schwimmen und 600 Meter Laufen zu absolvieren. Vom TV Dettingen waren Paul und Emma Aumann sowie Tom Kwittung am Start. Bei den Schülern B (Jahrgang 07/08) über 100 Meter Schwimmen und 800 Meter Laufen nahm Katharina Kwittung teil. Niklas Kwittung startete bei den Schülern A (Jahrgang 05/06) über 200 Meter Schwimmen und 1500 Meter Laufen.

Paul Aumann belegte mit der schnellsten Laufzeit den zweiten Platz. Seine Schwester Emma wurde Vierte als jüngste Teilnehmerin. Tom Kwittung belegte Platz zehn. Im Schülerwettbewerb der Klasse B belegte Katharina Kwittung ebenfalls den zweiten Platz, ihr Bruder Niklas wurde Achter bei den Schülern A. Insgesamt nahmen 145 Kinder an der Veranstaltung teil.

Nachwuchstriathlet Florian Schwarz startete derweil für den TV Dettingen beim Einzelzeitfahren der TSG Leutkirch. Auf der 2,3 Kilometer langen Strecke von Herlazhofen nach Leutkirch konnten sich alle Radler, ob mit Stützrädern oder mit Zeitfahrmaschine, ob Bambini oder Senior, mit Gleichgesinnten messen. Florian Schwarz holte sich Platz zwei in der Altersklasse U17 in einer Zeit von 3:43 Minuten.