TV Dettingen veranstaltet erste Cool-Tour-Nacht

Der Turnverein Dettingen hat eine Veranstaltung ins Leben gerufen: Am Samstag, 28. Juli, stehen von 19 Uhr an „Lebhafte Vorstellungen im Mittelpunkt“. Die erste Cool-Tour-Nacht soll kulturelle, sportliche, musikalische und künstlerische Beiträge in einem coolen Ambiente vereinen.

Nicht nur für die Veranstaltung macht sich das Team von Ehrenamtlichen stark. Die Akteure verzichten auf eine Gage und der komplette Reinerlös wird gespendet. Nach dem Besuch im Kinderdialysezentrum der Kinderklinik Memmingen stand für die Macher der Cool-Tour-Nacht fest, wohin das Geld in unserer Region gehen soll: Mit dem Förderverein für chronisch nierenkranke Kinder und Jugendliche Memmingen wurde das Spendenziel gefunden.

Auch die Kinder der Grundschule Dettingen beteiligen sich an dieser Idee. In einer Projektarbeit zur Geschichte „Sadako und die 1000 Kraniche“ entstehen durch kleine Kinderhände 1000 Kraniche. Die Symbolik dieser Geschichte und mehr erfahren die Besucher der Cool-Tour-Nacht an diesem Abend.