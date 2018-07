Turner feiern Geburtstag

Freunde und Sportler des Turnvereins Dettingen haben an diesem Wochenende den 95. Geburtstag ihres Vereines mit einem großen Fest gefeiert. Auf der Bühne zeigten die Turner nicht nur sportliches, sondern auch musikalisches Talent.

Die Saxophongruppe um Carmen Wahl vom Musikverein Dettingen stimmt die Besucher auf das folgende Jubiläum ein. Die 1. Vorsitzende des TV Rosi Fischer begrüßt zahlreiche Ehrengäste. Alois Ruf richtete seine Gruß- und Dankesworte an alle Besucher der Festhalle. Die Investitionen in die Räumlichkeiten und Sportstätten mit Geräten sind der fruchtbare Boden für die positive Entwicklung der Vereinstätigkeit. Der TV hat durch sein breitbandiges Angebot viele Neubürger als Vereinsmitglied gewonnen. Danach zeigten die Sportler ihre Akrobatik: Von den Mädchen, die auf dem Trampolin und Kasten turnten bis hin zu der Männergymnastikgruppe, die mit ihrem Tanz „Finanzkrise“ begeisterten. Zum Abschluss ließen die Sportler die vergangenen 95 Jahre noch einmal passieren: In einer Modenschau mit Sportkleidung von anno dazumal bis heute.