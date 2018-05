Tom Kwittung erreicht Podestplatz

Der Nachwuchstriathlet Tom Kwittung hat das beste Resultat für den TV Dettingen beim zwölften Rheintal-Duathlon in Marbach/St. Gallen erzielt. Er holte sich Rang zwei in seiner Altersklasse.

Den Anfang für die Dettinger machte in Marbach Niklas Kwittung bei den Schülern. Die zwölf- bis 13-jährigen Buben und Mädchen hatten die Distanz von einem Kilometer Laufen, vier Kilometer Radfahren und einem Kilometer Laufen zu absolvieren. Der Dettinger legte ein gutes Rennen hin und verpasste als Vierter nur knapp das Podest. Danach starteten 41 Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren über die Distanz von 300 Meter Laufen, ein Kilometer Radfahren und 100 Meter Laufen. Vom TV Dettingen gingen die Geschwister Paul, Emma und Sophia Aumann an den Start sowie Tom Kwittung. Letzterer war am Ende der schnellste Dettinger Nachwuchstriathlet und landete in einer Zeit von 5:00 Minuten auf Platz zwei, gefolgt von Paul Aumann auf Rang fünf, Emma Aumann auf Platz zehn und Sophia Aumann auf Platz 30.

Im Hauptrennen über vier Kilometer Laufen, 17 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen gingen Rainer Aumann, Simon Harder und Max Gschwandtner für den TV Dettingen ins Rennen. Schnellster des TVD-Trios war Max Gschwandtner mit Platz 21 in seiner Altersklasse (M20+/54:57 Minuten). Auf Platz vier seiner Altersklasse (M35-44) folgte Rainer Aumann (55:45) und Simon Harder in seiner Altersklasse (M20+) auf Platz 32 (57:41).