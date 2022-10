SwimRun Ötillö Cannes in Frankreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Oktober nahm Heiko Heinisch vom TV Dettingen/Iller, Abteilung Triathlon beim SwimRun Ötillö in Cannes/Frankreich teil. Er startete mit seiner Teampartnerin bei herrlichen Bedingungen (Wassertemperatur 21 °C und Lufttemperatur 22 ° C) in der Mixed-Wertung über die Sprint-Distanz. Insgesamt mussten 10 Kilometer mit 177 Höhenmetern gelaufen und drei Kilometer im Meer geschwommen werden, inklusive Abstieg in einen Canyon mit Bachlauf durch einen verwilderten „Urwald“ und Kletterpassagen. Die Strecke war aufgeteilt in jeweils fünf Schwimm- und fünf Laufstrecken, welche ohne Unterbrechung zu absolvieren waren. Eine lange Laufstrecke führte über eine alte Eisenbahntrasse mit extremer Steigung, wo nur Gehen möglich war.

Beim Schwimmen mussten sie mit zahlreichen Quallen kämpfen, jede Berührung war wie ein Peitschenhieb.

Dafür benötigten die beiden insgesamt 2:21 Stunden und belegten als Team den 38. Platz von 88 Teams. Dabei konnten sich auch mehrere Männer-Teams hinter sich lassen.