SV Dettingen bezwingt TSV Straßberg

Der SV Dettingen hat in der Fußball-Landesliga am vierten Spieltag die ersten Punkte in der Saison 20/21 eingefahren. Der Aufsteiger bezwang am Freitagabend zu Hause den TSV Straßberg mit 3:0 (1:0).

Die Tore für Dettingen erzielten vor 250 Zuschauern Oliver Wild (33.), Paolo Santoro (53.) und Bastian Fischer (58.). Der TSV Straßberg spielte ab der 70. Minute nur noch mit zehn Mann, nachdem Franz Hahn die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Für Straßberg war es die erste Niederlage in der laufenden Spielzeit.