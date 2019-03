Sturm löst Teile eines Tankstellendachs

Gleich zwei Wetterbesonderheiten haben am Wochenende und am Montag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Region auf Trab gehalten: das Sturmtief Eberhard am Wochenende und kurzzeitiger, extremer Schneefall verbunden mit stürmischem Wetter am Montagmorgen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz - also im Bodenseekreis und den Kreisen Sigmaringen und Ravensburg - hat es in der Nacht zwar 34 Einsätze gegeben, die mit dem Sturm in Verbindung standen, Menschen sind dabei aber nicht zu Schaden gekommen.