Sternsinger spenden für Peru und Tafelladen in Illertissen

Die Sternsinger in Dettingen haben 6736 Euro für Kinder in Peru gesammelt. Außerdem spenden sie ihre Süßigkeiten an Bedürftige in der Region.

Die 27 Kinder und Jugendliche konnten in Dettingen dieses Jahr rekordverdächtige Spendengelder in Höhe von von 6736 Euro sammeln. Sie haben somit nicht nur den Segen Gottes in die Häuser getragen, sondern auch Spenden für notleidende Kinder gesammelt. „Dieser Betrag ist besonders bemerkenswert, da unser Dorf lediglich 2300 Einwohner groß ist“, so eine Sternsinger-Mutter.

Das Geld, das durch die Sternsinger gesammelt wird, kommt Kindern in Not in mehr als 100 Ländern zugute. Vor allem in Bildungs- und Ausbildungsprojekten werden laut Mitteilung Mädchen und Jungen gefördert und betreut, aber auch Projekte im Gesundheits- und Ernährungsbereich und im Kindesschutz können von den Sternsingergeldern verwirklicht werden. Die Aktion Dreikönigssingen stand unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ und stellte Kinder mit Behinderungen in den Mittelpunkt.

Zum Abschluss der Sternsingeraktion in Dettingen erhielten alle Teilnehmer neben einer großen Tüte Süßigkeiten eine Dankesurkunde. Auch hier wollten die Kinder etwas abgeben und legten ihre Süßwaren in die bereitgestellten Spendenkisten, die der Illertisser Tafel übergeben wurde. Auch während des Jahres engagieren sich die Dettinger Kinder ehrenamtlich. Sie helfen beim Verkauf von Eine-Welt-Waren. Mit dem Erlös dieser Aktion wir die Missionsarbeit von Pfarrer Roj unterstützt.