Sternsinger in Dettingen sammeln Rekordbetrag

Gerne hätten sich die Könige selbst auf den Weg gemacht, um den Segen zum neuen Jahr von Haus zu Haus zu bringen. In diesem Jahr mussten sie andere Wege finden. Die Sternsinger-Kinder kamen kontaktlos als „Segensboten“ an jede Haustür. Über den Briefkasten brachten sie ein Segenspaket, unter anderem mit einem Haussegen-Aufkleber und Infomaterial zur Aktion Dreikönigssingen. Die Dettinger Bürger haben dabei in diesem Jahr einen Rekordbetrag von 8822 Euro für Kinder in Not gespendet. „Dieser Betrag ist sensationell, da Dettingen lediglich 2400 Einwohner groß ist“, teilen die Verantwortlichen mit.

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ unterstützt 2000 Hilfsprojekte. Das Geld wird in den Bereichen Kinderschutz, Bildung, Gesundheit und Friedensarbeit eingesetzt – nachhaltig, weltweit und unabhängig von Religion und Herkunft.

Für einen sorgsamen Umgang mit den Spendengeldern sorgt das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in seiner Satzung. „Das Deutsche Institut für soziale Fragen bestätigt uns das mit seinem Siegel“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kindermissionswerks. Der Anteil der Aufwendungen für Werbung und Verwaltung habe 2019 lediglich 8,06 Prozent betragen. Das Deutsche Institut für soziale Fragen habe den geringen Verwaltungskostenanteil in der Vergabe des Spenden-Siegels gewürdigt.