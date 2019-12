Starker Start in die Hallensaison

Die Leichtathletinnen der SG Dettingen sind in die Hallensaison gestartet. In Ulm fand der erste Hallenwettkampf statt, in dem die Dettinger Athletinnen bei großen Teilnehmerfeldern eine sehr gute Form mit starken Platzierungen und einigen Bestleistungen zeigten.

Annika Schepers, die nun in der U20 startet, gewann das Kugelstoßen mit der Vier-Kilogramm-Kugel überlegen mit einer Weite von 12,37 Metern. Damit hat sie bereits die Qualifikationsnorm für die deutschen Meisterschaften erreicht, die sie nun noch im Freien bestätigen muss. Auch über die nun höheren Hürden kam Annika Schepers sehr gut klar und wurde in 9,74 Sekunden sehr gute Zweite. Auch ihr Hochsprungergebnis (1,55 m) stellte sie zufrieden.

Starke Leistungen lieferte Anna-Maria Fiesel in der Altersklasse W15 ab. Mit vier Bestleistungen bei fünf Starts macht sich bereits jetzt das erhöhte Trainingspensum bemerkbar. Im Sprint und Hürden verbesserte sie sich jeweils um fast eine Sekunde. Die Kugel wuchtete Anna-Maria Fiesel auf 8,79 Meter, das Ziel, die Neun-Meter-Marke, ist nur noch eine Frage der Zeit. Im Weitsprung zeigte sie endlich mal, was sie drauf hat und erreichte mit 4,67 Metern den zweiten Platz.

Im Hochsprung gab es ein starkes Mannschaftsergebnis: Wie Fiesel übersprangen auch die gleichaltrigen Karolina Bloching und Sandra Müller die gute Höhe von 1,48 Metern. Damit qualifizierten sich alle drei für die württembergischen Meisterschaften im Hochsprung. Die Qualifikation gelang Müller auch im 60-Meter-Sprint mit 8,50 Sekunden. Im Weitsprung kam sie auf 4,57 Meter. Drei Zentimeter weiter sprang Bloching, die mit 4,60 Metern eine neue Bestleistung erzielte.

In der Altersklasse W12, in der Lara Edel am Start war, waren in Ulm mehr als 50 Starterinnen gemeldet. Edel ließ sich von dieser Teilnehmerzahl nicht beeindrucken und zeigte in ihrem ersten Wettkampf bei den „Großen“, nachdem sie der Kinderleichtathletik entwachsen ist, hervorragende Leistungen. Im Hochsprung steigerte sie sich um elf Zentimeter auf 1,32 Meter und belegte Platz zwei. In ihrem ersten Hürdenrennen lief sie in einem schönen Rhythmus durch und mit der Zeit von 11,40 Sekunden auf den dritten Platz. Aber auch ihre Ergebnisse mit 4,10 Metern im Weitsprung und 9,36 Sekunden über 60 Meter können sich mehr als sehen lassen. All diese Ergebnisse lassen auf eine erfolgreiche Hallensaison hoffen.

Einen Tag vorher hatten die jüngeren Jahrgänge ihren Wettkampf, ebenfalls in Ulm. Alle hatten einen Dreikampf zu absolvieren mit Sprint, Sprung und Wurf. Auch dabei schnitten die zehn Dettinger Athletinnen sehr gut ab. Bei den Neunjährigen sicherte sich Hanna Harder den Sieg. Die Grundlage dafür legte sie vor allem im Sprint und Sprung. Auf ihre Sprintqualitäten konnte sich bei den Zehnjährigen Leonie Lehr verlassen. Hier war sie die Schnellste, aber daneben war sie auch die beste Werferin. Allein beim Hochsprung büßte sie etwas ein, freute sich aber über den zweiten Platz im Dreikampf.

Platz drei bei den Elfjährigen belegte Collien Schmidt; sie erreichte dieses Ergebnis mit einem ausgeglichenen Wettkampf ohne Schwächen. Erwähnenswert war ihre 50-Meter-Zeit (8,24 Sekunden). Vierte in ihrer Altersklasse wurde die achtjährige Jana Jörg. Mit Rang fünf im Jahrgang 2010 war auch Sophie Maier zufrieden, die besonders im Sprint enorme Fortschritte machte. Aber auch Madeleine Hubert, Laura Botenschein, Vanessa Ochs, Nora Bohnacker und Aurora Verzi waren mit ihren Leistungen und Platzierungen zufrieden.