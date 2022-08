Staatssekretärin hebt kulturelles Leben im Ländlichen Raum hervor

Die Staatssekretärin Sabine Kurtz hat die Kool-Tour-Nacht in Dettingen eröffnet. „Der Ländliche Raum Baden-Württembergs zeichnet sich durch ein reiches und vielschichtiges Kulturangebot aus. Dabei nimmt die Breitenkultur einen hohen Stellenwert im kulturellen Leben des Ländlichen Raums ein“, sagte Kurtz am vergangenen Samstag. Die Kool-Tour-Nacht in Dettingen sei dafür ein gutes Beispiel“, so die Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Die Kool-Tour-Nacht stellt Können und Wissen sowie die Talente der Dorfgemeinschaft in den Mittelpunkt und wurde ehrenamtlich von Mitgliedern des TV Dettingen organisiert. Das Programm bestand aus unterschiedlichen Angeboten aus Sport, Tanz, Musik, Literatur, Kunst und Führungen. „Ein aktives Kulturleben prägt den Charakter eines Ortes maßgeblich, erhöht die Lebensqualität, ist identitätsstiftend und kann eine große verbindende Kraft entwickeln. Kultur bietet dabei die Möglichkeit zur Entfaltung und Selbstreflexion und prägt das gesellschaftliche Zusammenleben“, so Kurtz.

Bei dem Dorffest habe sich gezeigt, wie wirksam die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements im Ländlichen Raum durch den Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ ist, so Sabine Kurtz, die sich in Dettingen ein Bild von einem der 45 geförderten Projekten aus dem Ideenwettbewerb machte, der Teil des Impulsprogramms ‚Na klar, zusammen halt...‘ der Landesregierung ist. Bei dem Wettbewerbs werden Projekte zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Ländlichen Raum mit einem Volumen von rund 893 000 Euro unterstützt. „Mit 9889 Euro können wir auch dieses vorbildliche Projekt in Dettingen unterstützen“, so die Staatssekretärin.

Der Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ unterstützt zivilgesellschaftliche Initiativen und Unternehmen, die Menschen zusammenbringen, die normalerweise nicht oder selten in einen direkten Austausch miteinander treten. Mit dem im Frühjahr 2020 ausgeschriebenen Wettbewerb wurden kreative und innovative Projekte oder Ideen für gemeinsame Aktivitäten, gemeinsames Lernen oder gemeinsames Gestalten gesucht, die den Ländlichen Raum und den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig stärken. Im Herbst 2020 wählte eine unabhängige Jury aus 141 Bewerbungen 45 Projekte aus. Je Projekt stehen Fördergelder zwischen 3000 Euro und 30 000 Euro zur Verfügung, insgesamt wurde eine Fördersumme von rund 890.000 Euro bereitgestellt.