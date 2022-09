Spende an den Förderkreis Gute Clowns in Ulm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle Mitwirkenden der zweiten Kool-Tour-Nacht spendeten ihre Gage, um die Arbeit der Gesundheitsclowns zu unterstützen. Die Guten Clowns verbreiten Freude vor allem dort, wo sich Menschen in schwierigen Situationen befinden – in Senioren- und Pflegeheimen, in der Kinderklinik, auf der Wachkoma-Station, in der Demenz-Station und in Einrichtungen für körperlich und geistig behinderte Menschen. Sehr achtsam und authentisch gehen die Clowns auf die aktuellen Bedürfnisse der Besuchten ein, haben offene Ohren, Augen und Herzen. Und neu gehen Katrin Jantz und Hanna Münch auch in die Schulen und reden dort im Unterrichtsfach „Glück“ über Achtsamkeit, Dankbarkeit und Emotionen.

Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön nochmals an alle Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen, an die Gemeinde, Musikverein, Kirchengemeinde, Feuerwehr, an die Raiffeisenbank Laupheim-Illertal und die Sparkasse Biberach, dem 4FWohnteam und die Grundschule Dettingen für die tolle Kooperation. Das Kool-Tour-Nacht-Team!