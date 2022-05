Sophia Aumann läuft auf Platz zwei

435 Bambini und Kinder sind beim 20. Bad Waldseer Lauffieber am Start gewesen. Darunter waren laut Mitteilung auch mehrere Nachwuchstriathleten des TV Dettingen. Sophia Aumann (2:40 Minuten) belegte in ihrer Altersklasse den zweiten Platz über 700 Meter. Hannes Steinhauser erreichte im gleichen Lauf Rang 25 unter 87 Buben. Emma Aumann (5:19 Minuten) war schnellstes Mädchen im gemeinsamen Wettbewerb mit den Buben über 1400 Meter, am Ende war nur ein Junge schneller (5:12). Ihr Bruder Paul Aumann wurde im nächsten Lauf über die gleiche Distanz Zweiter (5:27 Minuten). Als Zwölfter reihte sich dahinter Lukas Steinhauser (6:22 Minuten) ein und als 23. Peter Steinhauser (6:38 Minuten).