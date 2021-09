Sommerferienprogramm bei der Feuerwehr Dettingen

Unter Regie vom Jugendfeuerwehrwart der Feuerwehr Dettingen Thomas Spieler fand das erwartete Sommerferien-Programm für die Kinder statt. Nach einer Begrüßung vom Kommandanten und einer Einweisung durch den Jugendfeuerwehrwart, ging es in kleinen Gruppen zu den verschiedenen Stationen. Insgesamt nahmen 22 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 12 Jahren an der Veranstaltung teil.

An einer Station wurde der Notruf und das Verhalten im Brandfall am Rauchdemohaus erklärt. Bei einer weiteren Station war das zurechtfinden in einem vernebelten Raum gefragt. Anschließend musste mit der Wärmebildkamera eine Wärmflasche und ein Kühlakku gefunden werden. Eindrucksvoll erzählte Geschichten über die Arbeit der Feuerwehr im von Nebel durchzogenen Raum rundeten diese Station ab.

Das Löschen eines Feuers am Übungsgerät mit einem Feuerwehrstrahlrohr und das Abspritzen von Dosen, welche zu einer Pyramide auf einer Bank gestapelt wurde, gehörten zu den Hauptattraktionen. Auch eine ausführliche Erklärung der Ausrüstung, die sich auf dem Fahrzeug befindet, fand Interesse.

Was passiert, wenn eine Spraydose explodiert, wurde ebenfalls eindrucksvoll vorgeführt und die Kinder forderten einige Zugaben der Vorführung. Den Abschluss bildete die gespannt erwartete Fettexplosion. Thomas Spieler bedankte sich bei allen Teilnehmern und Mitwirkenden und animierte die Kinder und Jugendlichen sich in der Jugendfeuerwehr zu engagieren.