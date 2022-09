Sichelhenke-Festle mit Mosten und Schmieden

Mit einem gemütlichen Sichelhenke-Festle lässt das Dettinger/Iller Dorfmuseum am Tag der deutschen Einheit, Montag, 3. Oktober, von 13 bis 18 Uhr die diesjährige Museumssaison ausklingen. Anhand einer circa 100 Jahre alten Hausmoste wird vorgeführt, wie früher Äpfel zu gutem Apfelsaft und zum beliebten schwäbischen Nationalgetränk, dem Most, verarbeitet worden sind.

In der Schmiede, deren Einrichtung vom letzten Dettinger Dorfschmied stammt, werden wie einstens Schmiedearbeiten zu sehen und mit vertrautem Klang zu hören sein, kündigt die gemeindeverwaltung in einem Schreiben an. In der Wagnerwerkstatt, die zum großen Teil vom letzten Dettinger Wagner stammt, ist zu sehen, wofür und wie ein Wagner einst geschafft hat. Häusliche und handwerkliche Einrichtungsgegenstände aus früherer Zeit werden gerne erklärt. Frauen, die alte Handarbeitstechniken noch können, zeigen und erklären in der Wohnstube wie das geht.

Aus dem Museums-Backhäusle gibt es ofenfrisch preisgünstige und leckere schwäbische Plätze. Für eine Bewirtung mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen sowie Getränken aller Art (auch frischgepresster Apfelsaft und Most) sorgen die Frauen der Trachtengruppe des Dorfmuseums. Volksmusikant Toni Katheininger begleitet den Nachmittag mit seinen selbstverfassten amüsanten Liedern in schwäbischer Mundart. Bei einem eventuell regnerischen oder kühlen Wetter können die Besucher die Getränke und Speisen auch im ehemaligen gemütlich hergerichteten Stall genießen.