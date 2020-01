SG-Erfolge bei Regionalmeisterschaften

Bei den Regionalmeisterschaften der Region Ost in der Altersklasse U14 in Schwäbisch Gmünd haben sich die Leichtathletinnen der SG Dettingen hervorragend präsentiert. Bei den Zwölfjährigen errangen die Dettingerinnen zwei Meistertitel. Derweil starteten die jüngsten SG-Leichtatheten bei einem Hallenwettkampf in Erbach, auch hier gab es zwei Siege für Dettingen.

Den ersten Titel bei den Regionalmeisterschaften in Schwäbisch Gmünd gewann Lara Edel über 50 Meter Hürden in 9,15 Sekunden. Mit einem sehr rhythmischen Lauf schlug sie das erste Mal ihre Dauerrivalin aus Ulm. Mit ihrer Zeit war sie auch gleich schnell wie die Siegerin bei den 13-jährigen. Dass sie an diesem Tag hervorragend in Form war, bewies Edel auch in den anderen Disziplinen. Im Weitsprung holte sie sich mit der neuen Bestleistung von 4,18 Metern die Silbermedaille, ebenso im Hochsprung mit sehr starken 1,32 Metern. Im 50-Meter-Lauf wurde sie noch Fünfte und mit der Kugel Siebte.

Überraschende Siegerin

Überraschend kam die Siegerin im Kugelstoßen ebenfalls von der SG Dettingen: Samira Schmucker. Im letzten Durchgang verbesserte sich Schmucker auf 5,97 Meter und schob sich vom fünften Platz noch ganz nach vorn. Da dieser Sieg unerwartet kam, freute sich die SG-Athletin natürlich umso mehr. Über die Hürden lief auch Samira Schmucker ein starkes Rennen, das mit dem achten Platz belohnt wurde. Durch einen leichten Strauchler an der vorletzten Hürde verpasste sie ein noch besseres Ergebnis.

Obwohl sie noch der Altersklasse der Elfjährigen angehören, hielten Collien Schmidt und Madeleine Hubert sehr gut bei den Zwölfjährigen mit. Ganz stark über die Hürden war Schmidt, die in dieser Disziplin den fünften Platz belegte. Im Hochsprung steigerte sie ihre Bestleistung um sieben Zentimeter auf sehr gute 1,20 Meter. Im Weitsprung belegte Collien Schmidt ebenso wie Madeleine Hubert einen guten Mittelfeldplatz. Hubert hatte ihre beste Disziplin im Sprint über die 50 Meter, in dem sie in 8,19 Sekunden so schnell lief wie noch nie. Das bedeutete den zehnten Platz.

Beim Erbacher Hallenwettkampf waren 20 der jüngsten Dettinger Leichtathleten der Jahrgänge 2009 und jünger am Start. Alle hatten in den sehr großen Teilnehmerfeldern mit mehr als 20 Starterinnen pro Jahrgang einen Dreikampf, bestehend aus Sprint, Sprung und Wurf, zu absolvieren. Auch in Erbach gab es zwei Dettinger Siegerinnen. Bei den Zehnjährigen gewann Leonie Lehr durch eine sehr ausgeglichene Leistung in allen Disziplinen ohne Schwächen. Bei den Jüngsten, den Sechsjährigen, gewann Lisa Blersch, die vor allem im Sprung und Wurf punktete.

Bei den Achtjährigen belegte Jana Jörg den vierten Platz, direkt gefolgt von Charlotte Engler, die ihren ersten Wettkampf absolviert hatte. Den sechsten Platz belegte Hanna Harder und den achten Platz Sophia Maier in ihren Altersklassen. Bei Sophia Maier ist erwähnenswert, dass sie im Sprung die beste Athletin war. Bei den Jungen belegte bei den Siebenjährigen Ben Kalteis den fünften Platz, wobei er im Wurf die meisten Punkte holte.

Das Wichtigste an diesem Wettkampf war aber, dass die Nachwuchsathleten mit viel Spaß bei der Sache waren. Belohnt wurden am Schluss alle Teilnehmer mit einer Medaille und einer Urkunde.