SG Dettingen schließt Hallensaison mit Erfolgen ab

Die Leichtathletin Annika Schepers von der SG Dettingen hat bei zwei Meisterschaften ihrer Medaillensammlung eine silberne und bronzene Medaille hinzugefügt.

Bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften der U18 in Sindelfingen wurde sie mit der starken Weite von 14,18 Metern Zweite; den Titel verpasste sie nur um 22 Zentimeter. Über 60 Meter Hürden war sie ebenfalls am Start, erreichte die Endläufe und belegte mit schnellen 9,44 Sekunden Rang elf bei den Hürdenspezialistinnen – angesichts der Tatsache, dass sie aus dem Stoß- und Mehrkampfbereich kommt, eine starke Platzierung.

Ebenfalls in Sindelfingen wurden die süddeutschen Meisterschaften ausgetragen. Hier gewann Schepers im Kugelstoßen Bronze. Dies war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, da sie diesen Wettkampf aus dem vollen Training heraus bestritt, da das Training auf die Saisonhöhepunkte im Sommer wie die deutschen Meisterschaften im Kugelstoßen und im Mehrkampf ausgerichtet ist.

Sophie Hellmuth war bei den baden-württembergischen Meisterschaften im 800-Meter-Lauf am Start. Hier lief sie ein sehr couragiertes Rennen und freute sich am Ende über den siebten Platz. Auch mit ihrer Zeit von 2:33,47 Minuten konnte Sophie Hellmuth sehr zufrieden sein.

Auch die etwas jüngeren Athletinnen der SG zeigten, dass sie gut in Form sind. In Schwäbisch Gmünd fanden die Regionalhallenmeisterschaften im Mehrkampf statt. Katharina Renz (Jahrgang 2004) erwischte einen klasse Tag, wurde sehr überraschend Erste, und darf sich Regionalmeisterin nennen. In allen vier Disziplinen erzielte sie persönliche Bestleistungen. Im Kugelstoßen war sie mit 9,78 Metern die Beste, ebenso im Hochsprung mit 1,48 Metern, wobei sie sich hier um sechs Zentimeter steigerte. Im Weitsprung sprang sie 4,66 Meter, nur eine Athletin war besser. Auch im Sprint war sie schnell unterwegs.

Die ein Jahr jüngere Karolina Bloching überzeugte mit Platz vier ebenfalls voll und ganz. Vor allem im Hochsprung steigerte sie sich um neun Zentimeter auf 1,44 Meter. Im Weitsprung sprang sie mit 4,40 Metern so weit wie noch nie. Mit der Kugel kam sie das erste Mal über sechs Meter (6,21). Und im Sprint war sie die fünftschnellste von allen Starterinnen ihres Jahrgangs.

Ebenso wie Renz und Bloching verbesserte auch Anna-Maria Fiesel (Jahrgang 2005) in jeder Disziplin ihre Bestleistung. Vor allem mit der Kugel überzeugte sie (6,62 Meter). Damit gehörte sie zu den besten Stoßerinnen im Feld. Im Weitsprung übersprang sie das erste Mal die Vier-Meter-Marke und landete bei 4,16 Metern. Aber auch im Sprint und Hochsprung waren erhebliche Fortschritte zu erkennen, vor allem wenn man bedenkt, dass Fiesel erst seit Kurzem bei den Dettinger Leichtathleten ist.

Damit ist die Hallensaison nun vorbei, und diese Ergebnisse lassen die Dettinger Leichtathleten auf eine erfolgreiche Freiluftsaison hoffen.