SG Dettingen hat das Finale im Visier

Die SG Dettingen ist das einzige verbliebene Team aus dem Raum Ehingen im Fußball-Bezirkspokal der Frauen. Im Halbfinale treffen die Fußballerinnen der SG am Samstag, 20. April, auf den Regionenligisten SC Blönried.

SG Dettingen – SC Blönried (Samstag, 14 Uhr). - Auf dem Weg ins Pokalfinale trifft Dettingen auf den Regionenligisten Blönried. Bislang war der Wettbewerb für die Mannschaft von SGD-Trainer Patrick Baier fast barrierefrei. Mit dem 3:0 gegen den FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies und dem 5:0-Kantersieg gegen die SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II setzte die SGD deutliche Zeichen. Am Samstag steht Dettingen erstmals ein Gegner auf Augenhöhe gegenüber. Im Viertelfinale setzte sich der SC Blönried gegen Öpfingen 1:0 durch.

Für Baier gibt es in dem Halbfinalspiel keinen Favoriten. „Ich weiß, was meine Mannschaft leisten kann, aber ich weiß auch, was Blönried bislang geleistet hat.“ Für ihn wird die Tagesform beider Mannschaften über den Spielausgang entscheiden. Der Liga-Unterschied spielt für Baier im Pokal keine Rolle. Die SG Dettingen steht an der Tabellenspitze der Bezirksliga, während der letztjährige Aufsteiger SC Blönried in der Regionenliga den vierten Platz belegt.

Ein Duell zweier ebenbürtiger Teams wird erwartet, auch haben beide mit Jasmin Eisele (SCB/12 Saisontore) und Annika Barth (SGD/16) zwei Stürmerinnen, die sich unter den besten drei Torjägerinnen ihrer Liga sind. Zudem haben beide Mannschaften mit nur 19 (SCB) und zehn (SGD) Gegentreffern eine gute Defensivbilanz.

Nach dem Sieg zuletzt im Bezirksliga-Spitzenspiel gegen Unlingen hofft Baier auf ein weiteres positives Ergebnis. „Wir wollen alles geben, um ins Finale einzuziehen.“ Baier räumt aber auch ein, dass das oberste Ziel die Meisterschaft sei, auf die man sich konzentriere. Die Kaderbesetzung lässt sich laut Baier noch nicht endgültig benennen. Der Einsatz von Patricia Geiselhard ist nach der gegen Unlingen erlittenen Verletzung fraglich.