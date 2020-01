Sechs Podestplätze für SG Dettingen

Bei den Regionalmeisterschaften der starken Region Ost in Ulm haben die vier gestarteten Athletinnen der SG Dettingen insgesamt sechs Podestplätze erkämpft. Zwei Titel, ein zweiter Platz und drei dritte Plätze sprangen für die SG heraus.

Zwei Regionalmeistertitel in der Altersklasse U20 holte sich Annika Schepers. Im Kugelstoßen gewann sie mit der neuen Bestleistung von 12,84 Metern unangefochten. Während dieser Sieg zu erwarten war, kam der Titel im Hochsprung etwas überraschend. Mit starken 1,58 Metern hielt Annika Schepers die Konkurrenz in Schach. Im Weitsprung verpasste sie den Titel nur ganz knapp um zwei Zentimeter. Das war für Schepers aber zu verschmerzen, da sie mit 5,45 Metern eine neue Bestleistung aufstellte. Auch über die Hürden war Annika Schepers so schnell wie noch nie und belegte mit der Zeit von 9,47 Sekunden den dritten Platz. Damit scheint die Leichtathletik der SG Dettingen gut gerüstet zu sein für die deutschen Hallenmehrkampfmeisterschaften, die am ersten Februarwochenende in Leverkusen stattfinden.

Ebenfalls den dritten Platz bei den Regionalmeisterschaften holte sich bei den 15-Jährigen Anna-Maria Fiesel im Weitsprung. Mit ihrer guten Weite von 4,59 Metern verpasste sie den zweiten Platz nur um einen Zentimeter. Fast noch mehr als über ihren dritten Platz freute sie sich über ihr Kugelstoßergebnis. In dieser Disziplin belegte sie den fünften Platz, aber mit der Weite von 9,27 Metern stieß Anna-Maria Fiesel die Kugel das erste Mal über neun Meter und qualifizierte sich auch für die württembergischen Meisterschaften. Im Hochsprung erreichte sie mit 1,48 Metern den vierten Platz. Mit der gleichen Höhe, aber weniger Fehlversuchen, belegte in der gleichen Altersklasse Karolina Bloching den dritten Platz. An der neuen Bestleistung von 1,52 Metern scheiterte sie nur ganz knapp. Im Weitsprung hatte sie etwas Pech, da sie das Finale nur um einen Zentimeter verpasste.

Die ebenfalls dieser Altersklasse zugehörige Sandra Müller durfte mit ihrem Sprintergebnis sehr zufrieden sein. Mit 8,55 Sekunden über die 60 Meter qualifizierte sie sich locker für das Finale. Im Finale erreichte Sandra Müller mit 8,57 Sekunden nochmals fast die gleiche Zeit und belegte den fünften Platz. Mit ihren Zeiten schaffte sie zum wiederholten Male die Qualifikation für die württembergischen Meisterschaften. Im Weitsprung qualifizierte sie sich für das Finale und sprang mit 4,49 Metern auf den siebten Platz. Den gleichen Platz belegte Sandra Müller noch im Hochsprung mit 1,44 Metern.