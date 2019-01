Sebastian Kuhn läuft auf Platz vier

Sehr gute Ergebnisse haben die Triathleten des TV Dettingen beim 49. Kißlegger Silvesterlauf erzielt. Auch der TVD-Nachwuchs war stark unterwegs.

Sebastian Kuhn, Tommy Janson und Rainer Aumann gingen für den TV Dettingen im Hauptlauf über 7100 Meter an den Start. Sebastian Kuhn lief von Beginn an ein hervorragendes Rennen und belegte am Ende den vierten Platz in der Gesamtwertung. Rainer Aumann und Tommy Janson kamen als Elfter und 18. ins Ziel. Insgesamt waren 200 Läufer ins Rennen gegangen. In der Mannschaftswertung belegte das Trio aus Dettingen den zweiten Platz hinter den starken Läufern des SSV Ulm 1846. Bei den Bambini verbuchte der TVD Altersklassensiege durch die Schwestern Emma und Sophia Aumann. Paul Aumann erreichte den fünften Platz.