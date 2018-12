Schriftführer Josef Göppel nach 30 Jahren verabschiedet

Der Dettinger Kirchenchors hat im Haus St. Franziskus bei der Cäcilienfeier das Kirchenjahr abgeschlossen. Dabei wurden unter anderem Josef Göppel für seine 30-jährige Tätigkeit als Schriftführer gedankt.

Nach dem Lied „Wie herrlich sind die Abendstunden“ begrüßte Chorleiterin Monika Härle die Anwesenden und Josef Göppel gab zum letzten Mal als Schriftführer einen Überblick über die Aktivitäten der zurzeit 47 aktiven Sänger. Da Josef Göppel seine Tätigkeit als Schriftführer altershalber und krankheitsbedingt aufgeben möchte, bedankte sich Chorleiterin Monika Härle im Namen des gesamten Chores für seine gewissenhafte 30-jährige Schriftführertätigkeit und für 45 Jahre treuen Chorgesang.

Kassiererin Christine Kehrer erläuterte die solide Kassenlage. Auch bei ihr und bei Erika Rock bedankte sich die Chorleiterin für die Übernahme von zusätzlichen organisatorischen Aufgaben sowie bei Monika Kirchenmaier, die ab dem neuen Kirchenjahr anstelle von Josef Göppel die Probenstatistik führen und erstellen wird. Hermann Sproll, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, verwies in seiner Ansprache auf den Prozess „Kirche am Ort“, bei dem sich auch der Kirchenchor als aktiver Teil verstehe und der um sich greifenden Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche entgegen treten könne. Er lobte das aktive Wirken des Chores in der Gemeinde. Pfarrer Caxilé hob ebenfalls das große Engagement in vielen Gottesdiensten hervor und appellierte an alle Sänger, in ihrer Mitwirkung nicht nachzulassen und auch neue Sänger durch Begeisterung anzuwerben.

Seit 50 Jahren an der Orgel

Für 25 Jahre Dienst an der Musica sacra wurden Gabi Burghardt, Erika Ehrhart, Christine Kehrer, Monika Kirchenmaier, Silvia Müller, Erika Rock und Karl Spieler geehrt. Letzterem wurde auch für seine Tätigkeit als Solist am Karfreitag und als stellvertretendem Notenwart gedankt wurde. Für 40 Jahre Singen wurde Gerolda Danner geehrt, die zudem auch noch als auswärtige Sängerin aus Laupheim weitere Wege auf sich nimmt, um an den Proben und Auftritten teilzunehmen. Die Organistin Theresia Lang wurde für ihren zuverlässigen Dienst an der Orgel für 50 Jahre geehrt.

Die Geehrten erhielten Präsente und von Chorleiterin Monika Härle wurden Auszüge aus dem Gedichtband „Reses Welt“ vorgelesen, in dem die Sänger seit Jahren humorvoll und treffend von der dienstältesten Sängerin Theresia Schlachter beschrieben wurden. Auch für ihren guten Probenbesucht wurde mehrere Sänger geehrt, allen voran Gudrun Geist, die nur einmal gefehlt hat.

Chorleiterin Monika Härle bedankte sich bei allen Sängern für die harmonische Zusammenarbeit und wünscht sich auch im neuen Kirchenjahr für die zahlreichen anstehenden Aktivitäten dieses große Engagement, damit der Chor weiterhin wachse und lebendig bleibe. Umrahmt wurde die Cäcilienfeier von besinnlichen Texten und gemeinsam gesungenen Liedern. Mit „Guten Abend, gut’ Nacht“ wurde der offizielle Teil des Abends beschlossen.