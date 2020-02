Schepers gewinnt württembergischen Titel

Leichtathletinnen der SG Dettingen haben bei den württembergischen Meisterschaften im Mehrkampf sehr gute Leistungen geboten. Annika Schepers holte sich in der Altersklasse U20 den Titel, Anna-Maria Fiesel und Karolina Bloching kamen in der Altersklasse der 15-Jährigen unter die besten 20 Starterinnen.

Schepers (Altersklasse U20) bewies einmal mehr ihre sehr gute Form und erkämpften sich den württembergischen Meistertitel. Die Grundlage für diesen Erfolg legte sie bereits in der ersten Disziplin, dem Hürdensprint. Sie verbesserte ihre Bestzeit um eine Hundertstelsekunde auf 9,34 Sekunden. Im anschließenden Hochsprung war sie mit 1,60 Metern hochzufrieden und übernahm bereits nach zwei Disziplinen die Führung im Gesamtklassement. In ihrer Paradedisziplin Kugelstoßen baute Schepers mit der Weite von 12,75 Metern die Führung weiter aus, da sie mit ihrer Weite deutlich vor der Konkurrenz lag.

Im Weitsprung war Annika Schepers mir ihren 5,34 Metern die Viertbeste und verlor kaum Boden auf die Konkurrenz. Vor dem abschließenden 800-m-Lauf hatte sie umgerechnet einen Vorsprung von rund acht Sekunden auf ihre schärfste Verfolgerin. Deshalb lief sie ein taktisches Rennen, in dem sie immer im Windschatten ihrer Konkurrentin lief. Am Schluss überholte Schepers sie sogar noch und lief zwei Sekunden vor ihr ins Ziel. Somit hatte sie am Ende aller fünf Disziplinen mehr als 100 Punkte Vorsprung und freute sich über die württembergische Meisterschaft.

Damit setzte Schepers einen starken Schlusspunkt einer sehr erfolgreichen Hallensaison, die nun beendet ist. Neben dem Gewinn des württembergischen Meistertitels wurde Annika Schepers auch noch baden-württembergische Meisterin im Kugelstoßen, und im Mehrkampf wurde sie bei den deutschen Meisterschaften Fünfte.

In der Altersklasse der 15-Jährigen lieferte Anna-Maria Fiesel auch einen sehr guten Wettkampf ab. Es begann für sie schon sehr erfolgversprechend, da sie gleich in der ersten Disziplin, dem Weitsprung, mit starken 4,74 Metern eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Im Hürdensprint fand Fiesel nicht ganz ihren Rhythmus und ließ ein paar Zehntelsekunden liegen. Mit der Kugel machte sie das wieder wett, da sie mit 9,13 Metern wieder die Neun-Meter-Grenze übertraf. Im Hochsprung mit 1,48 Metern und im 800-m-Lauf lieferte sie solide Leistungen ab, die am Ende des Fünfkampfes mit dem sehr guten 14. Platz belohnt wurden. Dieses Platzierung unter den besten württembergischen Mehrkämpferinnen war umso erfreulicher, weil damit nicht unbedingt zu rechnen war.

Auch Karolina Bloching lieferte einen guten Wettkampf ab, bei dem sie im Hürdensprint die meisten Punkte holte und insgesamt aufsteigende Form bewies. Im Kugelstoßen und im Weitsprung zeigte sie ordentliche Leistungen, mit denen sie zufrieden sein konnte. Im Hochsprung und über die 800 Meter lief es für Bloching dagegen nicht ganz nach Wunsch, trotzdem platzierte sie sich am Ende unter den Top 20 in Württemberg.

Alle diese Ergebnisse lassen auf eine erfolgreiche Freiluftsaison für die Dettinger Leichtathletinnen hoffen. Das Ziel für Schepers sind die Teilnahme an den deutschen Mieterschaften im Mehrkampf und im Kugelstoßen. Für Fiesel, Bloching und einige andere Dettinger Leichtathleten ist das Ziel die Qualifikation für die süddeutschen und die württembergischen Meisterschaften.