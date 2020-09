Schepers belegt Platz vier bei DM

Annika Schepers von der SG Dettingen hat bei den deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften im Kugelstoßen der Altersklasse U20 den vierten Platz belegt. Schepers bestätigte in Heilbronn ihre starken Vorleistungen und blieb nur knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung.

In der Altersklasse U20 waren im Kugelstoßen bei den deutschen Jugendmeisterschaften neben Annika Schepers von der SG Dettingen neun weitere Athletinnen am Start – mehr hatten die hohe Qualifikationsnorm nicht geschafft. Schepers war als Viertbeste gemeldet, aber da die Athletinnen, mit Ausnahme der ersten drei, mit ihren Vorleistungen alle sehr nah beieinander lagen, war für die Leichtathletin der SG Dettingen im Vorfeld mit einem Platz zwischen vier und sieben rechnen.

Annika Schepers lieferte in Heilbronn einen sehr starken Wettkampf ab und bestätigte mit dem vierten Platz ihre Ausgangsposition. Die Freude bei der Athletin und ihrem Trainer Marcel Fieder über das Abschneiden war sehr groß. Jedoch nicht nur die Platzierung war sehr erfreulich, sondern auch die Weite von 13,21 Metern. Damit lag Annika Schepers nur ganz knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung. Aber auch mit ihrem zweitbesten Versuch wäre sie bei der DM noch Vierte geworden; zum dritten Platz fehlte ihr ein knapper halber Meter.

Damit hat Annika Schepers zum wiederholten Male bewiesen, dass sie in ihrer Altersklasse zur deutschen Spitze gehört. Und dieses Ergebnis zeigte einmal mehr, dass Spitzenathleten nicht nur aus großen Vereinen kommen müssen, sondern dass auch sehr kleine Vereine wie die SG Dettingen es schaffen können, Athleten in die deutsche Spitze zu bringen.

Den Schwung von den deutschen Meisterschaften gilt es nun, in die folgenden Wettkämpfe mitzunehmen. Für Annika Schepers stehen noch die baden-württembergischen Meisterschaften im Einzel und im Mehrkampf an. Für die Landesmeisterschaften in den nächsten Wochen haben sich in anderen Altersklassen noch weitere Athletinnen der SG Dettingen qualifiziert.

Wer vielleicht auch mal so gut werden will, ist eingeladen, ins Training der Dettinger Leichtathleten reinzuschnuppern. Mit Talent, Trainingsfleiß und entsprechendem Willen könne man es weit bringen, schreibt die SG Dettingen. Die Trainingszeiten sind auf der Homepage www.sg-dettingen-leichtathletik.de ersichtlich, ebenso sind dort die Kontaktdaten hinterlegt und es gibt auch ein Kontaktformular.